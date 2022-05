Ligue 1: Nantes condamne le chant de supporters niçois sur Sala et remercie Galtier pour ses propos

Au terme du succès dans le derby face à Rennes (2-1, 36e journée de Ligue 1), le FC Nantes a publié un communiqué pour dénoncer le comportement de certains supporters niçois ayant entonné un chant se moquant de la mort d’Emiliano Sala lors de Nice-ASSE, plus tôt dans la journée.

Les tribunes de Ligue 1 auront été très agitées cette saison. Envahissements de pelouses, jets d’objets vers des joueurs, rixes, jets de fumigènes… les débordements ont été nombreux pour une saison en grande partie enfin délestée des tribunes vides en raison du Covid. Mais le casier des supporters de Ligue 1 s’est alourdi ce mercredi d’un fait choquant, ayant provoqué émoi et dégoût dans le monde du football.

A l’occasion de Nice-ASSE (4-2, 36e journée de Ligue 1), des supporters niçois ont détourné l’habituel chant en hommage à Emiliano Sala des supporters nantais et bordelais. Des paroles provocatrices ont ainsi été entendues à l’Allianz Riviera : "C'est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau", au lieu de reprendre les paroles traditionnelles: "C'est un Argentin, qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala."

Nantes soutient la famille d’Emiliano Sala

A l’image de son entraîneur, Antoine Kombouaré, qui a exprimé sa colère, le FC Nantes n’a pas tardé à réagir. Avec un communiqué condamnant ces propos, tout en remerciant l’OGCN et Christophe Galtier pour leur soutien et leurs mots forts. "Le FC Nantes choqué par les chants de certains supporters niçois. Le FC Nantes a découvert avec effroi la teneur des chants de certains supporters de l'OGC Nice et ne peut que condamner fermement de tels agissements dégradant la mémoire d'Emiliano Sala. Par la même occasion, le FC Nantes tient à remercier l'OGC Nice et son entraîneur Christophe Galtier pour leur soutien et leur condamnation ferme de tels propos. Le FC Nantes dans son ensemble, apporte son soutien à la famille et aux proches d'Emiliano", écrit le club nantais.

Si le chant sur la mort de Sala est notifié dans le rapport de la rencontre, les Aiglons s’exposent à des sanctions de la LFP. Des sanctions qui pourraient être assez sévères. Nice se retrouverait en position de récidive après les heurts en août lors de la venue de l’OM. Selon nos informations, la LFP surveille déjà de très près ce cas. Le club risque notamment une lourde amende et du huis clos partiel.