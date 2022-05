Nice: "Ecœurant", "des gens sans respect", "une honte"... le monde du foot indigné par les chants sur Sala

De nombreux acteurs du football, dont d’anciens coéquipiers d’Emiliano Sala, ont réagi au chant entonné ce mercredi soir par le public niçois sur la mort du N°9 argentin, tragiquement disparu dans un accident d’avion en janvier 2019.

Le monde du football condamne unanimement ce qu’il a entendu ce mercredi soir dans les travées de l’Allianz Riviera. À la 9e minute du match entre Nice et Saint-Etienne (4-2, 36e de Ligue 1), comme il est de coutume à la Beaujoire ou régulièrement au Matmut Atlantique, les supporters niçois ont détourné un chant initialement à la gloire d’Emiliano Sala pour se moquer de la mort du N°9 argentin, décédé en janvier 2019 dans un accident d’avion.

Très vite, les réactions indignées se sont multipliées. L’un des premiers à réagir publiquement a été Valentin Rongier, coéquipier de Sala au FC Nantes entre 2014 et 2019. "Quelle honte… C’est écoeurant", a réagi l’actuel milieu de l’Olympique de Marseille sur Twitter. À l’instar de Rongier, de nombreux ex-partenaires de Sala ont tenu à prendre la parole ce mercredi soir, comme l’ancien Bordelais Valentin Vada, qui dénonce "des gens sans respect, sans coeur". Kader Bamba, joueur des Canaris depuis 2018, estime que ce qu’il s’est passé à l’Allianz Riviera est "très moche".

Printant: "Comment peut-on avoir aussi peu de respect ?"

Ghislain Printant, ancien coach, notamment, du SC Bastia, n’a pas non plus mâché ses mots envers le public niçois. "Les chants des …………… Niçois concernant Emiliano Sala sont une véritable honte. Comment peut-on avoir si peu de respect ?", s’est demandé le technicien français. De l’incrédulité, aussi, chez Yassine Benrahou, actuel milieu du Nîmes Olympique et formé aux Girondins de Bordeaux: "Comment ? Pourquoi ?"

Le chant a aussi fait réagir dans les rangs niçois. Très vite, le club a condamné fermement "cette provocation impensable et abjecte", avant que Christophe Galtier ne pousse un énorme coup de gueule en conférence de presse. Sur Twitter, Andy Delort, auteur d’un doublé ce mercredi soir sur la pelouse de l’Allianz Riviera, a également eu une pensée pour l’Argentin. "Pour Emiliano. Bonne soirée", a sobrement commenté le buteur niçois, dans un tweet accompagné d’une étoile.