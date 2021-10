Ligue 1: Neymar disponible pour le choc OM-PSG

INFO RMC SPORT - Absent mardi contre Leipzig en Ligue des champions, Neymar ne ressent plus aucune gêne aux adducteurs. Il a participé normalement à l'entraînement du PSG ce vendredi, à deux jours d'affronter l'OM au Vélodrome.

Les nouvelles sont positives pour Neymar. L'attaquant du PSG (29 ans) a bien participé à une grande partie de l'entraînement avec le groupe ce vendredi matin. Il va mieux et ne ressent plus aucune gêne aux adducteurs. Il est donc à la disposition de Mauricio Pochettino pour le choc de ce dimanche contre l'OM (20h45), au Vélodrome, en clôture de la onzième journée de Ligue 1.

Absent contre Leipzig

Le Brésilien était absent mardi lors de la victoire parisienne contre le RB Leipzig (3-2) en phase de groupes de la Ligue des champions. "La priorité, c'est toujours la santé des joueurs. Ney a un petit problème. J'espère que ce n'est qu'une question de quelques jours. Il a senti une douleur à la jambe (lundi à l'entraînement). La décision logique était qu'il ne soit pas dans le groupe. Cette décision, je ne la prends pas seul, nous la prenons en réunion, on n'a pas les compétences pour décider. Si le staff médical me dit que le joueur ne peut pas s'entraîner il ne s'entraîne pas. Nous sommes toujours 100% derrière la décision du corps médical, pour la santé des joueurs", avait indiqué Pochettino en début de semaine.

Loin, très loin même, de son meilleur niveau, Neymar ne totalise qu'un but et deux passes décisives en sept rencontres disputées avec son club cette saison. Il n'a marqué que sur penalty, contre l'OL (2-1), le 19 septembre dernier, en Ligue 1. Le déplacement au Vélodrome pourrait lui permettre de se relancer, lui qui a trouvé la faille à deux reprises lors de ses six matchs joués face à l'OM depuis son arrivée en France à l'été 2017.