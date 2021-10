PSG: malgré ses bons résultats, Paris ne séduit toujours pas dans le jeu

Le PSG réalise l’un de ses meilleurs débuts de saison sur le plan comptable. Mais les joueurs de Mauricio Pochettino, en tête de la Ligue 1 et de leur groupe en Ligue des champions, peinent à se montrer convaincants sur le terrain. Au point de créer un certain malaise.

Au royaume des grands clubs, l’exigence dépasse le simple cadre comptable. Et les résultats, même prioritaires, ne se suffisent pas à eux-mêmes. En tout cas, pas toujours. Le PSG est en train de s’en rendre compte en ce début d’automne. D’un point de vue mathématique, le club de la capitale réalise l’un des meilleurs débuts de saison de son histoire. Après dix journées, les joueurs de Mauricio Pochettino sont en tête de la Ligue 1, avec un bilan quasi parfait (neuf victoires, une défaite). Ils sont également leaders de leur groupe en Ligue des champions, devant Manchester City, Bruges et Leipzig (un nul, deux victoires).

Mais leur parcours peine malgré tout à convaincre. La faute à des prestations souvent ennuyeuses, régulièrement décevantes et parfois même inquiétantes. Malgré un effectif de stars, Paris ne parvient pas à produire un spectacle attrayant sur la pelouse. Ces derniers mois, les matchs s’enchaînent sans que l’équipe donne l’impression de progresser. Jusqu’à présent, le talent des attaquants permet d’assurer l’essentiel, mais le malaise est palpable en y regardant de plus près.

"Par moments, ils sont à la dérive", s’alarme Rothen

"Quand tu gagnes, c’est très bien pour la confiance et l’épanouissement du groupe. Le souci, c’est que le jour où tu n’as plus cette réussite, tu ne peux pas te sauver grâce à ton niveau de jeu, qui n’est pas bon par moments, résume notre consultant Jérôme Rothen. Et ça, ce n’est pas possible. Quand tu t’appelles le PSG, tu dois avoir un standing. Tu ne dois pas aller en-dessous d’une certaine limite. Là, par moments, ils sont à la dérive. C’est la vérité."

Face à Leipzig, mardi en Ligue des champions, le PSG a encore gagné grâce à l’activité de Kylian Mbappé et le sang-froid de Lionel Messi (3-2). Mais le contenu de la rencontre n’a pas séduit grand monde. Il a même fallu que Mauricio Pochettino revoit ses plans à l’heure de jeu, en passant à trois défenseurs centraux, pour retrouver un peu de stabilité, alors que les visiteurs menaient 2-1.

"Nous sommes en construction", se défend Pochettino

"Il faut corriger des choses, reconnaît le coach argentin, en poste depuis janvier dernier. On a perdu trop de ballons en première période sous la pression de Leipzig, nos milieux descendaient trop et on avait du mal à se connecter avec nos attaquants. Dans des moments difficiles, on a concédé deux buts en contre-attaque où nous avions la supériorité numérique, il faut s’améliorer. On avait la possession, mais on préfère l'avoir plus haut sur le terrain. Il faut du temps, nous sommes une équipe en construction."

Le problème, c’est que le temps défile. Et que le PSG ne peut pas se permettre d’avancer avec un tel visage, vu son statut sur l’échiquier européen et les investissements massifs de ses propriétaires. Avec Messi, Mbappé, Neymar et les autres, les attentes sont énormes. Et le rendu n’est pas à la hauteur pour le moment. Les joueurs en sont d’ailleurs bien conscients.

"On doit trouver un collectif le plus vite possible", prévient Verratti

"Ça ne suffit pas d’avoir des grands joueurs, a estimé Marco Verratti sur beIN SPORTS. Toute l’équipe est composée de grands joueurs, des champions du monde, des joueurs qui ont gagné beaucoup de Ligue des champions. Tout le monde est fort. Mais l’équipe qui va gagner, à la fin, c’est celle qui a le meilleur collectif. Et c’est ça qu’on doit trouver le plus vite possible. Être plus costauds, être encore mieux avec le ballon."

Même si les résultats le protègent pour l’instant des critiques, Pochettino va devoir embellir sa copie dans les semaines à venir en insufflant une vraie identité de jeu à son équipe, afin d’en tirer le meilleur. Dans tous les compartiments. Le Parc des Princes a envie de se régaler et ces derniers temps, il reste sur sa faim. Ses acteurs aussi.

"Mieux jouer pour gagner plus sereinement", réclame Mbappé

"Peut-être qu'il faut savoir imposer notre style. Mais là, on était dans l'adaptation, a réagi Mbappé sur RMC Sport après le match contre Leipzig. Ce n'est pas une excuse, mais on a eu pas mal de joueurs absents pendant la saison. Dans les autres championnats, ils ont reporté les matchs. Nous, on les a joués. En championnat, on est peut-être un peu laborieux, mais on a neuf victoires en dix matchs. On doit faire mieux, c'est vrai. Pour l'instant, on ne joue pas bien, on gagne. Mais je pense qu'il faut mieux jouer pour gagner plus sereinement."

Sans trop tarder, si possible. Jérôme Rothen veut y croire, à l’heure où un bouillant déplacement à Marseille se profile, dimanche en Ligue 1 (20h45): "Ce n’est pas définitif. Il faut juste que les mecs en prennent conscience et que Pochettino se remette en question au bout d’un moment, en se disant: ‘Pour l’instant, par rapport à ce que je fais, je ne suis pas dans la bonne dynamique. Je ne suis pas sur la bonne lancée’. Parce que là, c’est reculer pour mieux sauter."