Ligue 1: Nice-ASSE et Nantes-Rennes reportés au 11 mai

En raison de la finale de la Coupe de France prévue le 7 mai entre Nice et Nantes, la Ligue a été contrainte de décaler deux matchs de la 36e journée de championnat. Les Aiglons affronteront finalement les Verts le 11 mai, le même jour que le derby entre les Canaris et Rouge et Noir.

Deux reports attendus. Qualifiés pour la finale de la Coupe de France le 7 mai prochain (21h15), Nice et Nantes ne joueront logiquement pas leur match de la 36e journée de Ligue 1 ce week-end là. Leur réception de Saint-Etienne et de Rennes se déroulera le mercredi 11 mai. Les horaires de ces matchs seront communiqués au moment de la programmation de la 36 e journée, annonce la LFP.

Initialement prévue le dimanche 8 mai, la grande finale au Stade de France a récemment été avancée d’un jour pour permettre aux supporters des deux équipes de se déplacer plus facilement. Le Gym s’était qualifié en disposant facilement de Versailles (N1, 2-0) à domicile en demi-finale, pour aller jouer sa première finale depuis 25 ans. Le lendemain, Nantes avait sorti Monaco aux tirs au but dans une Beaujoire incandescente (2-2, 4-2 T.A.B).

Deux équipes toujours en course pour l'Europe

Pleinement engagé dans la course au podium, l'OGC Nice occupe la deuxième place du classement, seulement devancé à la meilleure attaque par l’OM. 7es, les Canaris sont toujours en course pour l’Europe malgré un revers à Troyes (0-1), sachant que le vainqueur du trophée gagnera un ticket pour la prochaine saison de Ligue Europa. Les deux équipes vont donc pouvoir jouer sur plusieurs tableaux jusqu’au terme de la saison.