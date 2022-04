Ligue 1: nouveau record de buts cette saison

La 31e journée de Ligue 1 a été le théâtre d’un nouveau record de buts cette saison avec 38 réalisations lors des dix matchs programmés ce week-end.

Un nouveau record pour la saison 2021-2022 de Ligue 1. La 31e journée disputée ce week-end a été la plus prolifique depuis le début de l’exercice avec 38 buts inscrits en dix matchs entre vendredi et dimanche. Cela dépasse la précédente marque établie en janvier (35) lors de la 22e journée.

Ce week-end avait débuté en fanfare avec 20 buts inscrits lors des trois premiers matchs grâce aux cartons réalisés par Lorient face à Saint-Etienne (6-2), puis par le PSG sur le terrain de Clermont (1-6), samedi au cours d’une journée marquée par un Reims-Rennes (2-3) aussi spectaculaire.

Les choses se sont un peu calmées dimanche même si Bordeaux (victoire 3-1 face à Metz) et Lens (3-0 contre Nice) ont aussi contribué à ce festival. Seuls Nice et Montpellier (battu à Marseille, 2-0) n’ont pas marqué. Dimanche, Angers-Lille, Brest-Nantes et Strasbourg-OL se sont conclus sur le même score (1-1). Monaco, vainqueur de Troyes (2-1), s’est repositionné dans la course à l’Europe en revenant à deux longueurs de Strasbourg, 4e.

Une seule autre journée a été plus prolifique que celle de ce week-end au XXIe siècle: il s’agit de la 38e et dernière journée de la saison 2007-2008 avec 43 réalisations. Le total de la 31e journée de la saison 2021-2022 égale celui de la saison dernière (38 lors de la 34e journée en 2020-2021). Il pourra encore être battu lors des sept dernières journées de championnat.

Les fins de saison donnent souvent lieu à des festivals de buts en raison du relâchement de certaines équipes n’ayant plus rien à jouer ou de la tension engendrée par les gros enjeux en haut et bas de classement. Pour la course au titre, le sort est proche d’être scellé puisque Paris est largement en tête avec 12 points d’avance sur Marseille (2e). Les deux rivaux s’affrontent d’ailleurs dimanche prochain au Parc des Princes (21h, 32e journée).