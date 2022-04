Ligue 1: OM, Rennes, Strasbourg, Nice... la lutte pour le podium est-elle déjà réglée?

À la lumière des derniers résultats de cette 31e journée de Ligue 1, l'OM et Rennes sortent renforcés et se positionnent en favoris pour grimper sur le podium en fin de saison, derrière l'intouchable PSG. Mais la lutte pour le top 3 est-elle pour autant déjà réglée?

Un succès tranquille au Vélodrome face à Montpellier (2-0). Un autre plus étriqué à Auguste-Delaune face à Reims vendredi soir pour les hommes de Bruno Genesio (2-3). À l'issue de cette 31e journée de Ligue 1, l'OM et le Stade Rennais ont renforcé leurs positions sur le podium du championnat de France, grappillant quelques points quand leurs concurrents étaient parfois balayés (Nice par Lens (3-0)) ou devaient se contenter du nul (Strasbourg face à Lyon (1-1)).

Alors qu'il ne reste plus que sept rencontres à jouer avant la fin de l'exercice 2021-2022, le trou est-il assez conséquent pour acter, déjà, du top 3 de la Ligue 1 ? Jetons un oeil au calendrier qui attend les prétendants au podium afin de se faire une idée un peu plus précise sur les rapports de force.

OM, 2e avec 59 points

Commençons d'abord par les dauphins du PSG. Ce dimanche soir, les hommes de Jorge Sampaoli comptent sept points d'avance sur Strasbourg, 4e. Pour leurs sept dernières rencontres, les Marseillais recevront à trois reprises au Vélodrome dont deux matchs face à des concurrents plus ou moins directs : l'OL (J35) et Strasbourg (J38). Côté déplacements, deux seront particulièrement importants à bien négocier : celui de la semaine prochaine face à Paris et celui de la 37e journée à Rennes. Quatre rencontres sur les sept à venir qui laissent penser que les Olympiens ont toujours leurs cartes en mains. Reste à ne pas s'effondrer dans le sprint final et ne pas laisser trop de plumes en Ligue Europa Conference.

Rennes, 3e avec 56 points

Pour les Bretons, les derniers matchs à jouer afin de conclure la saison se tiendront majoritairement au Rhoazon Park (quatre sur sept). Vendredi prochain, c'est un premier choc important qui attend Rennes face à Monaco (J32), avant d'aller à Strasbourg (J33). Ensuite, tout pourrait se jouer lors des deux dernières journées avec la réception de l'OM (J37) puis le déplacement à Lille (J38). Là encore, c'est de solidité dont auront besoin Martin Terrier et consorts pour rêver en grand de Ligue des champions.

Strasbourg, 4e avec 52 points

L'égalisation tardive de Toko Ekambi et le but du break manqué par Dimitri Liénard ce dimanche pourraient coûter cher au Racing. Pas mis à mal par l'OL, les hommes de Julien Stéphan ont tout de même laissé échapper deux points précieux qui les auraient rapprochés du podium. Pour leur fin de saison, les Strasbourgeois auront notamment quatre gros matchs à bien négocier : à domicile face à Rennes (J33) et Paris (J35) et à l'extérieur contre Lille (J34) et l'OM (J38). Invaincus depuis le 23 janvier en Ligue 1 - mais avec beaucoup de matchs nuls (cinq sur les neuf dernières rencontres) - les Alsaciens pourraient bien être l'outsider inattendu de cette fin de saison dans la course au podium.

Nice, 5e avec 51 points

Balayés par Lens ce dimanche à Bollaert (3-0), les Aiglons sont bien dans le dur. Avec trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs de championnat, les joueurs de Christophe Galtier sont en train d'enterrer leurs espoirs de C1 après avoir longtemps été l'épouvantail de la Ligue 1. Quel leur réserve leur calendrier ? Quatre matchs à domicile sur les sept derniers, avec une finale de Coupe de France intercalée entre la 35 et la 36e journée. Monaco (J33) et Lille (J37) sont au programme mais la vraie problématique pour les Niçois sera surtout de bien négocier leurs matchs face à ceux qui luttent pour le maintien, à savoir Lorient (J32), Bordeaux (J35) et Saint-Etienne (J36).

Monaco, 6e avec 50 points

Quand Nice tire la langue, l'ASM, lui, reprend du poil de la bête. Les hommes de Philippe Clément ont signé samedi une troisième victoire de rang contre Troyes (2-1) et recollent lentement mais sûrement au peloton de tête. Côté calendrier, Rennes (J32), Nice (J33), Lille (J36) et Lens (J38) sont au programme, avec toutefois trois déplacements sur ces quatre matchs charnière. C'est donc à l'extérieur que l'avenir des Monégasques pourrait se jouer. Et les coéquipiers de Wissam Ben Yedder peuvent mieux faire puisqu'ils pointent au 8e rang du classement des équipes voyageant le mieux en Ligue 1.