Ligue 1: "On ne se fixe pas de limites", Haise dévoile les ambitions de Lens

Franck Haise était l’invité de l’Intégrale Sport sur RMC ce mercredi. Après deux saisons réussies en Ligue 1, toutes les deux ponctuées à la 7e place, le coach du RC Lens veut terminer le plus haut possible.

Le RC Lens sera-t-il encore à surveiller de près la saison prochaine ? Jeu attractif, nombreuses révélations au sein de leur effectif, résultats solides… Depuis leur remontée en Ligue 1 en 2020, les Sang et Or ont su s’imposer dans l’élite, terminant septièmes à l’issue des deux dernières saisons. Alors qu’un nouvel exercice se profile, Franck Haise, le coach lensois, avance avec prudence mais ambition.

"Mes dirigeants parlent de maintien et ils ont bien raison car le foot reste fragile. C’est la première mission. Après cette première mission, il y en a d’autres. ll ne faut pas se fixer de limites. On ne s’en est pas fixé depuis deux ans et notre arrivée en Ligue 1, il n’y a pas de raisons qu’on s’en fixe", a confié le technicien français dans l’Intégrale Sport ce mercredi sur RMC.

"Si on peut lutter pour l’Europe et être le plus haut possible, on ne va pas s’en priver"

L’an passé, le RC Lens n’a terminé qu’à quatre petits points du top 5 et d’une qualification en Coupe d’Europe. De quoi donner des idées pour la saison prochaine ? "Il faut le faire intelligemment et avec humilité. On est le Racing Club de Lens, certes avec des points forts, mais on n'est pas dans les gros cadors. Par contre, si on peut lutter pour l’Europe et être le plus haut possible, on ne va pas s’en priver", reconnaît Franck Haise.

Lors de ce mercato, les Sang et Or ont déjà perdu deux de leurs cadres: Jonathan Clauss et Cheick Doucouré, respectivement partis à Marseille et Crystal Palace. Le club du Pas-de-Calais a cependant enregistré l’arrivée de l’attaquant international belge Loïs Openda en provenance de Bruges.