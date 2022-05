Mercato: Haise prolonge à Lens jusqu’en 2025

Après une saison réussie, Franck Haise a vu son contrat être prolongé jusqu’en 2025 au RC Lens, a annoncé le club ce lundi. Auparavant, son bail s'étendait jusqu’en 2023.

Il avait déjà assuré qu’il serait l’entraineur du RC Lens la saison prochaine pour aller au bout de son contrat, qui s’achevait en 2023. L’aventure de Franck Haise dans l’Artois pourrait finalement être encore plus longue. Ce lundi, sa prolongation jusqu’en 2025, pressentie depuis plusieurs jours, a été officialisée sur les réseaux du club. Une annonce qui récompense un bilan jugé satisfaisant par ses dirigeants cette saison.

"Cette prolongation va au-delà d’une signature, c’est la poursuite d’une aventure sportive et humaine dans laquelle je m’épanouis, a réagi le principal intéressé dans le communiqué officiel du club. Je remercie les dirigeants du Racing pour leur confiance totale et constante. […] Je ressens l’énergie de toute une région et vais continuer à mettre la mienne au service du projet lensois."

Déjà cinq ans au club

Arrivé à Lens en 2017 pour entrainer la réserve, Haise est depuis resté fidèle au club, jusqu’à être promu à la tête de l’équipe première en février 2020. Au terme d’une saison tronquée par le Covid, il a validé la montée en Ligue 1, où il a réussi à maintenir le club depuis. L’an passé, il avait réussi à l’amener à la 7e place du championnat, flirtant pendant un moment avec l’Europe.

Avec le match nul arraché face à Monaco (2-2) lors de la dernière journée de Ligue 1 samedi, Lens a finalement une nouvelle fois terminé 7e du dernier exercice. Haise avait choisi d’attendre la fin de la saison pour annoncer sa prolongation. Le club attend de lui qu’il devienne "un maillon central du renouveau artésien".