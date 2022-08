Rennes-Ajaccio: des rouges, un imbroglio sur penalty et une première victoire de la saison pour les Rennais

Le Stade Rennais signe la première victoire de sa saison face à l'AC Ajaccio au cours de la 3e journée de Ligue 1 (2-1). Quatre mois après, Martin Terrier retrouve le chemin des filets, tout comme la recrue Arthur Theate.

Rennes lance enfin sa saison. Après un revers contre Lorient (0-1) et un nul à Monaco en supériorité numérique (1-1), les Rouge et Noir s'imposent, au bout d'une rencontre mouvementée contre l'AC Ajaccio (2-1). Les Corses, qui ne comptent qu'un point après trois journées, auraient pu espérer mieux.

Sous la pluie bretonne, le Stade rennais et Martin Terrier se montrent dès l’entame de la rencontre. Après avoir alerté une première fois Leroy d’un tir enroulé (13e), l’attaquant Rouge et Noir trouve la faille d’une belle frappe sèche loin du but (18e). Avec six réalisations loin du but, aucun joueur n’a plus marqué que lui en Europe depuis l’extérieur de la surface et le début de saison dernière.

Une fin de premier acte animée

Si Rennes domine les débats, Ajaccio reste en vie dans cette première période, notamment grâce à un arrêt main opposée de Leroy devant Kalimuendo (40e), qui disputait sa première titularisation avec son nouveau club avant de sortir à l’heure de jeu. Les Corses se montrent aussi menaçants sur coups de pied arrêtés et parviennent sur cette phase de jeu à obtenir un penalty dans le temps additionnel, pour un léger tirage de maillot de Theate (45e+3). La recrue belge confirme ainsi ses difficultés, deux semaines après avoir célébré ses débuts en Ligue 1 en marquant contre son camp.

Spécialiste de l’exercice, Mangani se précipite pour placer son ballon sous la barre mais n’a pas le temps de célébrer son but. M. Ben El Hadj lui fait signe qu’il a tiré avant son coup de sifflet et l’invite à retenter sa chance. Son penalty est cette fois stoppé par Alemdar (45e+5), qui remplace Mandanda dans le but rennais, alors que l’international français avait déjà stoppé la tentative de Disasi la semaine dernière à Monaco. Dans la foulée, l’ACA a encore une occasion d’égaliser avant la pause, par une tête de Mayembo non cadrée.

Mangani et Theate se rattrapent

Mais malgré cette énorme occasion manquée et la colère de Mangani au moment de regagner les vestiaires, Ajaccio ne baisse pas les bras et finit par enfin tromper Alemdar. C’est El Idrissi, d’une tête décroisée, qui vient refroidir le Roazhon Park sur un centre déposé du malheureux tireur de penalty (57e). Mais les hommes de Genesio, qui s’étaient encore montrés dangereux à la reprise, repassent rapidement devant grâce à Theate. D’un coup de tête gagnant au second poteau sur corner, qui entre avec l’aide du poteau (62e), il se rachète également de son erreur de la fin de première période.

Revigoré et soulagé, Rennes insiste alors et passe proche du but du break par Badé, à nouveau sur corner et à nouveau grâce à un bon travail de Theate au second poteau (68e). Dans la foulée, les visiteurs butent une dernière fois sur Alemdar par l'intermédiaire d'Hamouma, au deuxième ballon sur corner (69e).

Un final sous tension

Mais devant ce scénario indécis, la fin de match se tend. Auteur d’une roulette dévastatrice sur Mayembo, déjà averti, le jeune Doué (17 ans) se fait faucher par le défenseur ajaccien, qui aurait dû être exclu. Un oubli qui provoque la colère et le carton rouge de Salin sur le banc rennais. Moins de cinq minutes après son entrée en jeu, Ugochukwu est à son tour renvoyé aux vestiaires pour une intervention maladroite sur Marchetti (90e+2). Une décision qui n'aura pas d'impact sur le score final (2-1).

"On sait qu'on ne va pas avoir de marge, note le capitaine corse Vincent Marchetti au micro de Canal+. Sur les coups de pieds arrêtés, on doit être plus tueurs dans les deux surfaces. Si on commence la partie dans un autre état d'esprit, on peut mieux faire". L'AC Ajaccio compte pour l'heure un petit point et semble déjà mal engagé dans cette saison à quatre descentes directes. De son côté, après avoir enfin débloquer son compteur de victoires, Rennes peut enfin souffler.