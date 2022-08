Ligue 1: le cauchemar pour Nice, nul spectaculaire entre Toulouse et Lorient, première victoire pour Auxerre... Les résultats du multi

En grosse difficulté, Nice a sombré ce dimanche sur la pelouse de Clermont (1-0) dans un multiplex marqué par sept cartons rouges. Auxerre a remporté son premier match de la saison en renversant Montpellier (2-1). À noter le nul spectaculaire entre Toulouse et Lorient (2-2).

Toulouse 2-2 Lorient

Séduisants depuis le début de la saison, les Toulousains ont rapidement été surpris par les Merlus et Armand Laurienté, buteur sur un coup-franc parfaitement maîtrisé dès la 2e minute. Lorient a globalement dominé les débats en première période mais n'a pas su faire le break, ratant un penalty, et offrant l'égalisation à Rafael Ratao et au TFC, bien loin de son meilleur visage.

Beaucoup mieux dans le deuxième acte, les Violets ont pris les devants grâce à Dallinga après un coup du sort dans la surface. Mais des Lorientais accrocheurs ont réussi à recoller grâce à un pénalty de Koné. Avec ce nul, les deux formations confirment leur bon début de saison et restent invaincues.

Clermont 1-0 Nice

Trois jours après déception face au Maccabi Tel-Aviv en barrage de Ligue Europa Conference, l'OGC Nice a perdu pied sur la pelouse de Clermont (1-0). Plus tranchants, les Auvergnats ont concrétisé sur leur première situation grâce à Saïf-Eddine Khaoui. Bousculé en défense, sans solution en attaque, Nice a montré un visage inquiétant, malgré un poteau de Gouiri dans les premières secondes.

Au coeur de cet après-midi difficile, le Gym a terminé la rencontre à 9 contre 11 après les exclusions de Mario Lenima et Jean-Clair Todibo pour des gestes d'humeur. Avec beaucoup d'abnégation, les Clermontois valident leur première victoire à domicile de la saison, pendant que les Niçois connaissent des heures sombres avant de jouer leur avenir européen cette semaine.

Montpellier 1-2 Auxerre

Les spectateurs de la Mosson ne se sont pas ennuyés ce dimanche. Surtout avec le scénario incroyable qu'ont offert les deux équipes. Quatre cartons rouges, trois buts... Le spectacle était au rendez-vous. En première période, les débats ont pourtant été globalement maîtrisés par les hommes d'Olivier Dall'Oglio, qui ont fait preuve d'une belle animation dans le jeu, récompensée par l'ouverture du score de Mamadou Sakho. Mais la physionomie de la rencontre s'est totalement inversée au retour des vestiaires, avec deux cartons rouges quasiment coup sur coup pour Fayad et Mbaye Niang, entré seulement sept minutes auparavant.

Un scénario qui profite à l'AJA, auteur d'une remontada en seconde période. Nuno Da Costa, lui aussi exclu dans les dernières minutes, a profité d'un mauvais dégagement d'Omlin pour égaliser, avant que Mathias Autret ne donne l'avantage au promu, sauvé plusieurs fois par un Benoît Costil en état de grâce. Une première victoire qui fait du bien pour les hommes de Jean-Marc Furlan.

Angers 1-3 Brest

Brest lance enfin sa saison. En déplacement à Angers, les hommes de Michel Der Zakarian ont fait vivre une après-midi cauchemardesque au SCO sur sa pelouse (1-3). Réduit à dix après l'expulsion sévère de Sabanovic et mené à la pause suite au doublé de Le Douaron, les Angevins ont coulé au retour des vestiaires en encaissant un nouveau but d'Achraf Dari.

Entré en jeu dans la dernière demi-heure, Sofiane Boufal a changé le visage de son équipe en réduisant l'écart à vingt minutes de terme pour relancer le suspense. Un réveil insuffisant pour le SCO, qui ne compte que deux points après trois journées.