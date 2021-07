Ligue 1: Où, comment et à quel prix regarder les matches à la rentrée ?

Amazon Prime Video a dévoilé les détails de sa diffusion de la Ligue 1 pour la saison à venir, éclairant ainsi les spectateurs sur le prix et l'accessibilité du championnat à compter du mois d'août.

La Ligue 1 fait son grand retour le week-end du 7 et 8 août et le voile n’est toujours pas complètement levé sur sa diffusion. Mais l’annonce d’Amazon, le nouveau protagoniste de ce feuilleton, qui a révélé les détails de son offre ce mardi, permet déjà d’y voir un peu plus clair. Pour l’heure, deux acteurs se partagent les matchs de la semaine : Amazon, qui s’est donc engagé pour trois ans avec le championnat à partir de cet été, et beIN Sports.

Le flou pour beIN

Chaque journée, le géant américain Amazon diffusera huit matchs de Ligue 1 sur dix (et autant de Ligue 2), dont les dix plus grosses affiches de la saison. Ils seront accessibles sur "Prime Vidéo", sa plateforme numérique dédiée aux séries et aux films, "compatible avec les téléviseurs connectés, les appareils mobiles et les box Internet". Sur le tout nouveau volet "Prime Vidéo Ligue 1", les abonnés auront accès aux rencontres en question (du vendredi 21h00 jusqu’au dimanche soir), ainsi qu’aux émissions d’avant et d’après match.

Les deux matchs restants, ceux du samedi à 21h et du dimanche à 17h, sont eux la propriété de beIN Sports, qui les sous-licenciait jusqu’ici à Canal +. Seulement, la chaîne cryptée ne compte plus diffuser ces rencontres à la rentrée. Le lot reste donc sur les bras du groupe qatari, qui n’a pas encore annoncé officiellement ce qu’il comptait en faire, laissant donc les spectateurs dans le flou.

17 à 19€ pour l'offre Ligue 1 d'Amazon

Sur le plan tarifaire, pour pouvoir regarder les matchs de Ligue 1, il sera nécessaire d’être abonné à Amazon Prime, contre 49€ par an (soit un peu plus de 4 € par mois), ou avec l’offre mensuelle de 5,99€. En plus de cela, il faudra ensuite souscrire à l’offre Prime Vidéo Ligue 1, facturée elle à 12,99€ par mois. Au total, le coût de l’accès aux matchs sur Amazon sera de 17 ou 19€ par mois environ, selon la périodicité de l’abonnement Amazon.

Si beIN Sports fait finalement le choix de diffuser les matchs qui lui reviennent sur son antenne, il faudrait alors rajouter à cette somme le prix d’abonnement à la chaine, soit 14,99 € par mois. Soit un coût total de 32 à 34€ par mois pour regarder l’intégralité du championnat de France. Deuxième hypothèse, qui reste moins crédible au vu des dernières prises de position de ses dirigeants, Canal+ pourrait finalement accepter de diffuser les matchs. À 21,99€ l'abonnement mensuel à la chaîne, cela représenterait un investissement total de 39 à 41€ par mois pour voir toutes les rencontres.