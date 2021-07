Horaire de l'affiche du dimanche en Ligue 1, Multiplex de Ligue 2... ce qui va changer avec Amazon Prime

Nouveau diffuseur principal du foot français, Amazon a dévoilé ce mardi les détails de son dispositif. Où l’on trouve quelques nouveautés, avec notamment une modification de l’horaire du match du dimanche soir et un partenariat noué avec La chaîne L’Equipe pour une diffusion de la Ligue 2.

Amazon a acquis les droits principaux de diffusion du foot français il y a quelques semaines, devenant un nouvel acteur phare de la diffusion du sport dans l’Hexagone. Et avec son arrivée dans le paysage médiatique, son lot de petites nouveautés. Diffuseur de la Ligue 1 sur la période 2021-24, le géant américain de la distribution a présenté son dispositif et le prix à débourser pour s’abonner à sa nouvelle chaîne "Prime Video Ligue 1".

Dans son communiqué diffusé mardi après-midi, Amazon a également dévoilé deux autres informations importantes. La première concerne l’horaire de l’affiche du dimanche soir en L1, calibrée à 21 heures la saison dernière.

"Rendre les déplacements du public plus simples et offrir plus de repos aux joueurs et aux clubs"

Celle-ci devrait être avancée de 15 minutes, soit à 20h45 - comme c'était déjà le cas il y a quelques années en arrière - pour la saison à venir, "afin de rendre les déplacements du public plus simples et d’offrir plus de repos aux joueurs et aux clubs", indique Amazon. Si le nouveau diffuseur semble avoir acté cette modification d’horaire, celle-ci doit encore être validée par la Ligue, selon nos informations.

L’autre nouveauté concerne la Ligue 2, puisqu’Amazon, détenteur de 80% de la L2 (soit les huit matches du samedi soir 19 heures, beIN Sports proposant les deux autres rencontres), a officialisé un accord avec L’Equipe pour une partie de leur diffusion. Accord que l'on peut découper en deux parties:

► à partir du 24 juillet et la première journée, tous les multiplex L2 des samedis 19 heures seront en clair sur la chaîne L'Équipe, et ce durant toute la saison 2021-22 de manière exclusive.

► pour la partie individuelle de ces huit matches, la Chaîne L'Equipe les diffusera lors des dix premières journées sur L'Équipe Live via huit canaux de diffusion accessibles sur l'application et la plateforme du site L'Équipe. Amazon, pour pouvoir se consacrer à la L1 les premières semaines, n'entrera en piste qu'à partir de la onzième journée de L2 (2 octobre) pour la diffusion de ces huit rencontres individuelles.

Pour résumer: à partir d'octobre, le multiplex L2 du samedi sera sur La Chaîne L'Equipe, et les huit rencontres individuelles exclusivement sur Amazon. "Avec cet accord, tous les fans de football pourront regarder les matchs de Ligue 2 BKT facilement dès le début de la saison", se félicite le géant américain, qui diffusera sa toute première rencontre le 1er août à l'occasion du Trophée des champions entre Lille et le PSG.