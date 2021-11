Ligue 1: pour Thierry Henry, la "Farmers League" était une réalité

Dans un entretien accordé au JDD, Thiery Henry est revenu sur la réputation de la Ligue 1 à l’étranger. Si le championnat de France a longtemps été vu négativement, il reconnaît que ce n’était pas vraiment injustifié.

La Ligue 1 mérite-t-elle sa réputation de "Farmers League" ("championnat de fermiers") ? Le terme utilisé par les Anglo-saxons pour moquer parfois le niveau de jeu du championnat de France, parfois le manque de concurrence face au Paris Saint-Germain, n’a pas toujours été galvaudé selon Thierry Henry. "Ce n’était pas une réputation mais une réalité, a-t-il confié dans un entretien accordé au JDD, ce dimanche. J’ai grandi en entendant cette phrase : ‘Les gars, on ne prend pas de but, hein !’"

Une consigne un peu trop réductrice d’après le meilleur buteur de l’équipe de France, qui a évolué sous les ordres de coachs avec des convictions, à Arsenal ou au FC Barcelone. "En Angleterre, on dit ‘let’s win’ (gagnons). Et au Barça, il faut gagner et bien, sinon ça ne va pas. Ça me parle, explique Thierry Henry. J’ai été éduqué à Clairefontaine où on nous parlait de jeu. Là-bas, un deux contre un, on pouvait le travailler pendant trois mois. C’est facile ? Oui, bah, je vois encore des joueurs ne pas savoir fixer le défenseur et la donner dans le bon tempo."

Henry conquis par le RC Lens

Consultant sur Prime Video depuis le début de saison, Thierry Henry souligne toutefois que le championnat a su évoluer et que de nombreuses équipes donnent aujourd’hui une image positive de la Ligue 1. "Sur les dernières années, beaucoup de coachs prônent un pressing haut, dit-il. Ils veulent jouer. On le voit avec Clermont, Angers, Lens ou encore Troyes cette année. Ça ne gagne pas toujours mais il y a des buts, des renversements de situation. C’est ouvert."

"Titi" a d’ailleurs une équipe fétiche cette saison en Ligue 1 : le RC Lens. " Ça joue, ça vient de partout, ça presse haut, a-t-il détaillé. Défendre, ça ne veut pas dire se mettre devant la surface. C’est contre-intuitif mais, selon moi, Pep (Guardiola) est un des meilleurs coachs défensifs au monde. Oui, ses équipes prennent parfois des rafales, mais en général elles n’encaissent pas trop de buts car elles jouent haut." Franck Haise appréciera le parallèle.