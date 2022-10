Ligue 1: pourquoi l'arbitre de Nice-Nantes n'a pas consulté la VAR sur le penalty des Aiglons

Alors que la fin du match entre Nice et Nantes (1-1) a été tendue, le penalty égalisateur de Nicolas Pépé pour les Aiglons a fait parler. En cause, la non-vérification sur les écrans du VAR de la situation litigieuse par l'arbitre de la rencontre. Mais cela s'expliquerait par une décision commune et une communication entre toutes les parties. Explications.

Quelques heures après le coup de sifflet final de Nice-Nantes (1-1), lors de la 12e journée de Ligue 1, les polémiques ne sont pas encore retombées quant à l'arbitrage de François Letexier. Le penalty accordé aux Aiglons en toute fin de partie, dans le temps additionnel, a notamment du mal à passer chez les Canaris.

Pas de notion "d'erreur manifeste" ni "d'incident grave manqué" = pas de recours aux images du VAR

Sur un duel aérien entre Dante et Jean-Charles Castelletto, le défenseur camerounais se rend coupable d'une main sanctionnée par un penalty par l'officiel. Alors que les Nantais plaident une faute sur Castelletto de la part du Brésilien, François Letexier se montre ferme et confirme sa décision, sans aller voir les images du VAR. Nicolas Pépé ne manque pas l'offrande pour remettre les deux équipes à égalité, provoquant la folie d'Alban Lafont, exclu après le coup de sifflet final pour s'être montré véhément verbalement envers l'arbitre. Samuel Moutoussamy sera également averti a posteriori et Kader Bamba a lui été expulsé, depuis le banc, alors que le penalty venait d'être sifflé.

Alors Monsieur Letexier s'est-il fourvoyé ? Pourquoi n'a-t-il pas vérifié la situation litigieuse, vidéo à l'appui ? Il convient de rappeler le fonctionnement du protocole d'assistace vidéo à l'arbitrage. L’arbitre assistant vidéo vérifie automatiquement les images lors de chaque décision relative à un but, penalty ou carton rouge direct. Il s’agissait de Jérôme Brisard sur cette rencontre.

Il y a bien eu communication entre toutes les parties et la décision d’accorder le penalty a été confirmée. Monsieur Letexier a sifflé une main que le VAR a confirmé. Il n’y a donc pas de notion "d’erreur manifeste", ni "d'incident grave manqué", puisque tout le monde était d’accord. C’est pour cela que François Letexier n’est pas allé voir l’écran en bord de terrain car, selon les termes du règlement, cette décision n'engageait pas une "analyse", c'est-à-dire un déplacement de l'arbitre vers l'écran. Une précision qui ne devrait, toutefois, pas forcément apaiser l'amertume de certains supporters nantais, ni d'Antoine Kombouaré, particulièrement remonté après la rencontre...