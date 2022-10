Nice-Nantes: "Les menteurs n'ont rien à foutre dans le football", Kombouaré dégoupille sur l’arbitrage

L’entraîneur de Nantes Antoine Kombouaré ne digère pas le match nul concédé dans le temps additionnel à Nice ce dimanche (1-1). Il charge M.Letexier, qui a sifflé un penalty en faveur des Niçois dans les dernières secondes de jeu.

"Tu peux siffler une faute tous les jours (…) Mais moi ce que j’aurais souhaité, c’est qu’il aille voir au moins la VAR. ça sert à ça la VAR. Il l’a bien fait pour nous en première mi-temps, pourquoi il ne le fait pas?". Au micro de Canal+, Antoine Kombouaré charge M.Letextier et son penalty sifflé en faveur des Aiglons dans le temps additionnel de Nice-Nantes ce dimanche (1-1).

"Ils sont enfermés, ils sont hermétiques les mecs, regrette le coach nantais au sujet des arbitres. Eux, ils font un match, ce soir ils font passer une bonne soirée mais nous on va rester là avec notre déception, c’est comme ça. Moi, ce qui est dramatique pour nous, c’est qu’il y a deux cartons rouges, Alban Lafont et Kader Bamba. C’est ça qui est regrettable. L’arbitre doit comprendre l’énervement. C’est bien parce que le quatrième arbitre me dit qu’il peut comprendre le sentiment d’injustice. Mais comme il me l’a dit en première mi-temps".

"Soit j’ai de la merde dans les yeux, soit le mec est un voyou, un menteur"

Effectivement, le FC Nantes a écopé de deux exclusions après le coup de sifflet final pour une réaction auprès de l’arbitre. "Je suis très en colère surtout avant la mi-temps, ajoute-t-il au sujet d’une main de Viti dans sa surface après 20 minutes de jeu. Tu ne peux pas me mentir, j’ai horreur de ça. Les menteurs, pour moi ils n’ont rien à foutre dans le football".

"Il entendait: ‘on ne siffle pas un penalty parce que le ballon touche le corps d’abord et après touche la main’. Je dis: ‘pas de souci, mais moi je n’avais pas vu les images', ajoute Kombouaré sur le quatrième arbitre. À la mi-temps, quand je vois les images, je me dis: ‘soit j’ai de la merde dans les yeux, soit le mec est un voyou, un menteur’. Là, j’aime pas du tout. C’est pour ça que j’espère qu’ils vont être capables de faire leur propre autocritique et surtout enlever les cartons rouges. Je ne peux pas accepter ça. J’ai dit aux joueurs ‘maintenant, il faut arrêter’. On ne va pas aggraver notre situation mais ça suffit".

"Je viens d’apprendre que M.Letexier est rennais, c’est à mourir de rire"

Antoine Kombouaré conclut son coup de sang en pointant du doigt l’arbitre central. "Vous prenez n’importe quel joueur, n’importe quel entraîneur, n’importe quel arbitre… C’est ça aussi, M.Letexier il a un souci avec nous?, s’interroge-t-il. Je viens d’apprendre qu’il est rennais, c’est à mourir de rire. Je ne pense pas que c’est un supporter de Rennes."

"Tu peux siffler aussi une faute, concède-t-il sur la dernière occasion. Mais dans ces cas-là, vas voir la VAR. Après, nous aussi on a à mieux défendre, éviter de trop reculer et puis commettre ce genre d’erreurs qui peuvent prêter à confusion et surtout à interprétation de la part de cet arbitre qui visiblement aujourd’hui… On sort d’un match où on a dû prendre trois ou quatre cartons jaunes et deux cartons rouges, c’est très dur. Maintenant, on va repartir au travail parce qu’il y a un gros match qui nous attend dimanche prochain avec la réception de Clermont".