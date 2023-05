Ligue 1: pourquoi Rothen et Di Meco ne voient pas l’OM souffler le titre au PSG

Malgré sa fin de saison plus que médiocre, le PSG est toujours en pole pour décrocher le titre en Ligue 1, même si l’OM est en embuscade. Et selon Jérôme Rothen et Eric Di Meco, le club de la capitale ne laissera pas échapper le onzième sacre de son histoire au profit de son rival marseillais.

Les prestations insipides, le manque d’envie et l’enchaînement de mauvais résultats en feraient presque oublier l’essentiel. A l’aube du mois de mai, le PSG est toujours en position idéale pour remporter la Ligue 1. Ce serait le onzième sacre de Paris, ce qui en ferait le club le plus titré de l’histoire du championnat de France (devant Saint-Etienne). Et malgré la défaite contre Lorient, dimanche au Parc des Princes (1-3), Jérôme Rothen reste convaincu que les coéquipiers de Kylian Mbappé vont ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès. Même si l’OM est désormais à 5 points derrière (et Lens à 9 points, avec un match en moins).

"Les Marseillais sont obligés d’y croire, c’est naturel. Maintenant, ça ne leur appartient pas. Ça appartient surtout au PSG, rappelle notre consultant dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Il ne faut pas faire croire aux gens que tout est possible. Il y a quand même un calendrier très favorable au PSG sur les deux prochaines journées (à Troyes et contre Ajaccio), face à deux équipes qui sont très mauvaises et presque déjà reléguées. Même avec un tout petit PSG, comme c’est le cas ces dernières semaines, je reste persuadé que le PSG sera champion. Mais il y aura des regrets à Marseille, je pense, de ne pas y avoir cru un petit peu avant. Il me semble qu’il manquait un petit truc sur les derniers mois pour passer le cap. Après, au niveau comptable, c’est quand même magnifique ce qu’ils peuvent faire."

"Il faut que Paris perde deux fois, ça fait beaucoup"

Pour Eric Di Meco aussi, le suspense est clos en Ligue 1. Notre consultant n’imagine pas l’OM revenir sur le PSG dans le sprint final. En revanche, il ne partage pas l’avis de Jérôme Rothen sur le manque d’ambition affichée des Olympiens. "Il reste cinq matchs, avec un déplacement à Lens (samedi). L’équation est simple: pour finir deuxième, il faut avoir un parcours de champion. C’est-à-dire qu’il faut gagner les cinq matchs ou au moins ne pas perdre à Lens et gagner les quatre autres matchs derrière. Donc il n’y a pas à dire: ‘On joue le titre’. Tu es obligé de tout gagner. Après, si Paris perd deux fois… Mais il faut que Paris perde deux fois quand même. Ça fait beaucoup."

"Arrêtons de faire croire que si tu dis que vas jouer le titre, tu as des chances de le jouer et arrêtons de faire croire que les mecs n’y ont jamais cru, poursuit l’ancien défenseur de l’OM. Ce n’est pas dans les journaux que tu as de l’ambition. C’est dans le vestiaire, dans ton comportement de tous les jours, dans ce que tu fais à l’entraînement. Et si les joueurs de l’OM disent: ‘On joue le titre’ et qu’ils perdent samedi à Lens, on sait qui fera un débat pour les défoncer!"