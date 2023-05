PSG: c'est fait, Marquinhos a prolongé

Comme attendu, Marquinhos a signé un nouveau bail avec le PSG. Le capitaine brésilien, arrivé il y a dix ans en provenance de l’AS Rome, s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club de la capitale.

La fin de saison compliquée du PSG n’y a rien changé. Comme attendu depuis plusieurs semaines, Marquinhos a prolongé son contrat avec le club de la capitale. Le défenseur brésilien, qui était engagé jusqu’en 2024, a signé un nouveau bail de trois ans supplémentaires. Jusqu’en juin 2027. Celui qui fêtera bientôt ses 29 ans (le 14 mai) a été aperçu cette semaine avec un maillot floqué "2027" dans les mains, en sortant furtivement d’une pièce du Camp des Loges. Les photos, la communication, tout est prêt pour officialiser la nouvelle. Le club attend maintenant le meilleur timing pour communiquer. Une fois le titre validé ?

Le troisième joueur le plus capé de l’histoire du PSG

Début avril, Marquinhos avait laissé entendre que les négociations étaient proches d’aboutir, après la victoire sur la pelouse de Nice en Ligue 1 (0-2). "Prolonger? J’espère bien. On est sur les derniers détails", avait-il confié dans la foulée de son 400e match sous le maillot rouge et bleu. L’international brésilien (76 sélections, 5 buts) en a depuis disputé trois de plus. Il est actuellement le troisième joueur le plus capé de l’histoire du PSG, derrière Jean-Marc Pilorget (435) et Marco Verratti (411).

Arrivé durant l’été 2013 en provenance de l’AS Rome (31 millions d’euros), à l’âge de 19 ans, le natif de Sao Paulo est devenu au fil des ans l’un des hommes forts du club de la capitale. Après avoir progressé dans l’ombre d’Alex et David Luiz, il s’est imposé comme titulaire à partir de 2016. En dépannant parfois en tant que latéral droit ou milieu récupérateur. Le départ de Thiago Silva à Chelsea en 2020 lui a permis de récupérer le brassard.

Un capitaine parfois en difficulté

Critiqué après le naufrage face au Real Madrid, l’an passé en 8es de finale de la Ligue des champions, "Marqui" est en train de boucler une saison moyenne sur le plan personnel (40 matchs, 2 buts, toutes compétitions confondues). Sorti en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 avec le Brésil, en ratant son tir au but contre la Croatie (1-1, 4 tab à 2), le n°5 des champions de France a parfois semblé atteint psychologiquement.