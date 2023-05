PSG: Galtier et la préparation mentale de son équipe, le constat d’échec

Mécontent du manque d’engagement du PSG lors de la défaite à domicile contre Lorient dimanche (1-3, 33e journée de Ligue 1), Christophe Galtier a estimé que cela ne servait à rien de "travailler sur le plan mental". Un aveu d’impuissance au regard de ses différentes sorties et prises de position depuis son arrivée dans la capitale.

La phrase sonne comme un terrible désaveu. Interrogé sur l’état d'esprit de ses hommes après la défaite du PSG au Parc des Princes face à Lorient dimanche (1-3, 33e journée de Ligue 1), Christophe Galtier estime que son équipe a lâché dans la tête. "C'est sûr que c'est un élément sur lequel on doit parler. Il n’y a pas à travailler sur le plan mental", tranche le technicien parisien en conférence de presse, la mine défaite et l’air désabusé.

Face aux Merlus, l’entraîneur du PSG a vu des insuffisances au niveau de l’engagement. "Quand vous ne gagnez pas vos duels dans un match, peu importe le niveau, soit vous êtes battus sur un plan athlétique, soit sur un plan mental. Cet après-midi, je pense qu'on a lâché sur un plan mental", s’est-il encore désolé.

Le mental, l'une des priorités de Galtier tout au long de la saion

Avec l’élimination dès les 8es de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, la sortie de piste en Coupe de France face à l’OM, les longues blessures de certains cadres (Neymar, Kimpembe) ou encore une saison tronquée par la Coupe du monde, les raisons de lâcher dans la tête peuvent être nombreuses. Peu importe la cause de cette défaillance, le constat est dressé par Galtier. Et il peut être perçu comme un échec tant le coach parisien a fait de cette implication de tous les instants l’une de ses priorités tout au long de la saison.

Voir Galtier rendre les armes en assurant que le mental ne se travaille pas est d’autant plus marquant que l’ancien Niçois et Stéphanois a régulièrement mis l’accent sur cet aspect depuis sa prise de fonction du côté du Camp des Loges. Le 10 février dernier, deux jours après l’élimination contre Marseille en 8e de finale de Coupe de France, il avait d’ailleurs fait passer le message à ses joueurs: "On a failli dans l'engagement mental. Pour l'instant, on ne retrouve pas cette agressivité. Les joueurs doivent faire un gros effort sur l'aspect mental pour gagner beaucoup plus de duels au milieu."

Au tout début de la saison, à l’occasion du festival "Demain le Sport", Galtier s’était déjà exprimé sur le sujet de la préparation mentale. "Irais-je vers ça ? Je ne peux pas vous répondre, avait répondu le technicien à la question de savoir s’il comptait solliciter une aide extérieure pour gérer la l'approche mentale des rencontres. Il faut que ce soit accepté et validé par chacun. Ce n'est pas l'entraîneur qui impose ça. Si l'environnement et l'équipe refusent ça, on va forcément vers l'échec."

Un psychologue un temps envisagé par la direction parisienne l'été dernier

Galtier en avait donc la certitude en septembre: imposer un tel travail à des joueurs sans leur consentement serait contre-productif. Est-ce pour cette raison que le PSG n’a pas embauché un psychologue l’été dernier ? Afin de mieux préparer ses joueurs sur le plan mental et d’éviter de nouvelles grosses désillusions, avec notamment les souvenirs des éliminations en Ligue des champions en tête, la direction parisienne avait un temps envisagé de mettre en place le travail d’un psychologue lors de la dernière intersaison. Le projet n’a finalement pas abouti et, pour balayer cette rumeur, le PSG avait fait venir un nutritionniste. Luis Campos, conseiller football du club, aborde cet aspect mental lors d'entretiens individuels avec les joueurs. Il a aussi été envisagé un peu plus tard un travail de "team building", une méthode pour resserrer les liens d’un groupe à travers des activités collectives. Cette idée a aussi été écartée.

Galtier, un précurseur en la matière

Plusieurs mois plus tard, Galtier apparaît complètement démuni, lui qui a pourtant fait office d’exception en la matière. Comme le soulignait L’Equipe en février, il a longtemps été l’un des rares à assumer avoir recours à des préparateurs mentaux. Lors de son passage sur le banc de Saint-Etienne (2009-2017), Galtier avait notamment fait appel - à titre personnel - à Pier Gauthier, préparateur mental et ancien joueur de tennis professionnel. "Non pas pour me découvrir mais pour avoir des techniques, certaines clés", détaillait Galtier en 2021 dans le podcast L'enfer du banc au sujet de cette collaboration.

Sauf que le contexte parisien est bien différent de ce qu’a pu connaître Galtier à Saint-Etienne. Avec ce PSG et sa pléiade de stars, une question centrale se pose très rapidement: est-il possible d’imposer un coaching mental à des joueurs aussi référencés ? Contacté par RMC Sport en février dernier, juste avant le 8e de finale aller de Ligue des champions, Pier Gauthier répondait par une autre interrogation. "Est-ce qu’on peut se permettre à un tel niveau de ne pas oser explorer toutes les pistes ? Cela ne doit pas être imposé. Mais que cela ne lui soit pas proposé, c’est assez fou. Et pourtant, c’est la réalité, nous confiait le préparateur mental. J’ai travaillé avec lui à Saint-Etienne, je pense qu’il estime qu’il y a un besoin. Je ne pense pas qu’un entraîneur à le temps de s’occuper de ça avec tous les joueurs de son équipe. Je ne vois pas comment il peut le faire seul. Il a besoin d’aide dans son staff." Ce n’est pas le choix qui a été fait par le club de la capitale.