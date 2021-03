PSG-Nantes: Di Maria sorti après un home jacking, les parents de Marquinhos également victimes

Lors de PSG-Nantes, ce dimanche au Parc des Princes, Angel Di Maria a été sorti en raison d'un problème personnel grave et raccompagné au vestiaire par Mauricio Pochettino. Un cambriolage très violent a eu lieu chez l'Argentin, en présence de sa famille, et chez les parents de Marquinhos.

Deux joueurs du PSG victimes d'évènements graves. Tous les téléspectateurs se sont d'abord demandés ce qu'il s'est passé entre Leonardo, Mauricio Pochettino et Angel Di Maria en début de seconde période lors de PSG-Nantes ce dimanche soir au Parc des Princes. A la 62e minute, alors que les Nantais venaient d'égaliser, l'entraîneur argentin a fait sortir du terrain son compatriote. Angel Di Maria a ensuite été raccompagné au vestiaire par Mauricio Pochettino, qui lui a parlé à l'oreille. Quelques instants plus tôt, Leonardo était descendu de plusieurs rangs dans les tribunes pour échanger avec Mauricio Pochettino. Les caméras du diffuseur de la rencontre, Canal +, ont saisi ce moment. Le directeur du PSG est ensuite remonté en loge. Il était au téléphone.

Des cambriolages très violents

Selon les informations de RMC Sport, Angel Di Maria a été sorti de la pelouse en raison d'un problème personnel grave. Un cambriolage extrêmement violent a eu lieu chez lui et au domicile des parents de Marquinhos. Des "home jacking" en présence des familles des deux joueurs, notamment des enfants. Très choqués, les joueurs ont été informés après le match PSG-Nantes (1-2), sauf dans le cas d'Angel Di Maria, prévenu pendant la rencontre en raison de la gravité. Leonardo et Mauricio Pochettino ont été mis au courant à la mi-temps. Mauro Icardi avait déjà subi un cambriolage en février.

Angel Di Maria vient juste de prolonger son contrat avec le PSG d'un an, soit jusqu'en juin 2022. L'Argentin et sa famille ont déjà subi un "home jacking" à Manchester en février 2015. "Il avait de jeunes enfants, il vivait quelques maisons en dessous de la mienne et quelqu'un a essayé de le cambrioler, a expliqué Wayne Rooney dans le Sunday Times il y a quelques mois. Lui comme sa famille avaient été secoués, on a vraiment senti que ça allait être difficile à partir de là et c'était donc sans doute mieux pour lui de partir. "

Pochettino: "Le groupe était préoccupé"

"Il y a la déception d'avoir perdu trois points, mais le groupe était préoccupé pour des choses dont vous êtes probablement déjà au courant, a expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse après PSG-Nantes. Ce n'est pas une excuse, mais il y a eu une baisse d'énergie inhabituelle. Oui, on a parlé avec les joueurs, mais pas de ce qui s'est passé footballistiquement. Il y a des situations hors foot dont il faut tenir compte."

Après l'égalisation de Randal Kolo Muani sur une grosse erreur de Kylian Mbappé (58e), le FC Nantes a pris l'avantage face au PSG grâce à un but de Moses Simon (80e). Une grosse surprise au Parc, les Nantais se battant pour le maintien alors que les Parisiens pouvaient prendre la première place de Ligue 1 en cas de victoire.