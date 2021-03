Barça, Neymar... Pochettino fait le point avant PSG-Nantes

Mauricio Pochettino s'est présenté ce samedi face à la presse à la veille du match entre le PSG et Nantes en clôture de la 29e journée de Ligue 1. L'entraîneur argentin a demandé à ses joueurs de la concentration face aux Canaris.

Paris a tremblé mais a fini par s’offrir le scalp du Barça lors des huitièmes de finale de Ligue des champions. Après le nul concédé dans la douleur au Parc des Princes (1-1) en milieu de semaine, le PSG retrouve la Ligue 1 et doit négocier un match a priori aisé face à Nantes (19e). Mauricio Pochettino espère voir son équipe se servir de la qualification contre Barcelone pour enchaîner en championnat.

>> L'épopée du PSG en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Pochettino pas inquiet du match contre Barcelone

Et avant de se mesurer aux Canaris d’Antoine Kombouaré, l’entraîneur argentin s’est montré plutôt satisfait du match contre le Barça. Après une première période ratée et dominée par Lionel Messi et ses partenaires, Paris a fait le dos rond pour finir le travail.

"Peut-être que la première période du deuxième match contre Barcelone ne nous laisse pas content à 100%, a reconnu Mauricio Pochettino ce samedi face à la presse. Mais pourquoi se focaliser uniquement là-dessus. Au global, cela a fait 5-2 sur les 180 minutes en éliminant le Barça. La magie de la Ligue des champions fait qu’il y a des matchs spéciaux. De manière générale, la performance a été très bonne pour passer en quarts, même s’il y a toujours des choses à améliorer."

Le PSG doit enchaîner contre Nantes

Après le match aller et la démonstration en Catalogne, Paris avait perdu contre Monaco au Parc des Princes (0-2). Cette fois, Mauricio Pochettino ne veut pas voir son équipe perdre des points très importants contre Nantes.

"C'est un match difficile et très important pour nous. Ce n'est pas un piège car nous sommes avertis de la situation, a encore estimé l’ex-entraîneur de l’Espanyol et de Tottenham. C’est toujours important de bien maîtriser un match après une très grosse joie en Coupe d’Europe. On sait que ce sera un match difficile contre une équipe athlétique. On doit être plein de ressource et avoir de la fraîcheur pour faire le match qui nous donnera la victoire."

Pochettino rassurant pour Neymar

Espéré pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Barça, Neymar a finalement été trop juste et ne jouera pas non plus face aux Canaris. Mais le Brésilien n’a pas été victime d’une rechute musculaire et poursuit sa récupération.

"On a dit qu'il y avait une chance de le voir contre Barcelone et on a essayé. Mais nous savions que c’était difficile de prévoir la durée (de son absence) car l’évolution de chaque joueur est différente, a rappelé l’entraîneur parisien. Mais il n'y a pas eu de rechute. Aujourd’hui, il a travaillé un peu avec le groupe. Nous sommes contents de son évolution et nous espérons l'avoir rapidement avec l’équipe."

Pochettino veut tout gagner

Deuxième de Ligue 1, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions et pour les huitièmes de la Coupe de France, le PSG espère signer un fantastique grand chelem en fin de saison. Déjà victorieux du Trophée des champions contre l’OM (2-1), le quadruplé reste possible pour Mauricio Pochettino et son groupe.

"Je ne pense pas que cela soit un avantage ou un désavantage d’être encore en lice sur tous les tableaux. Le PSG doit se mettre en tête d’arriver le plus loin possible dans toutes les compétitions, a insisté le technicien argentin. C’est l’objectif. Nous ne devons pas chercher des excuses. Paris doit jouer chaque compétition et chaque match pour gagner."