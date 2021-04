Ligue 1 en direct: Lens pour conforter sa 5e place, Dijon pour retarder sa descente

Lens diminué face à Brest

Touché par le Covid, le RC Lens sera privé de Gradit, Medina, Traoré et Fofana en plus des blessures de Sotoca et Oudjani. Le frère de Raphaël Varane avait notamment été appelé dans le groupe pour pallier ces absences.

Le onze lensois:

Leca - Sylla, Haidara, Badé, Fortes, Clauss - Cahuzac, Doucouré - Kakuta - Kalimuendo, Jean

Le onze brestois:

Larsonneur - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Perraud - Honorat, Magnetti, Lucas, Philippoteaux - Cardona, Mounié