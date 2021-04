PSG-Manchester City: ligaments touchés pour De Bruyne, pessimisme pour la demie aller

Kevin De Bruyne est sorti blessé lors du match perdu par Manchester City contre Chelsea ce samedi (0-1) en demi-finale de Cup. Selon les informations de RMC Sport, le meneur de jeu belge a été touché aux ligaments de la cheville droite. Le pessismisme est de mise dans son entourage pour la demi-finale aller de Ligue des champions contre le PSG le mercredi 28 avril.

Après Robert Lewandowski lors de la confrontation contre le Bayern, le PSG pourrait bénéficier d’un nouveau coup de pouce du destin avant la demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City. Selon les informations de RMC Sport, Kevin De Bruyne est très incertain pour le match aller prévu le mercredi 28 avril au Parc des Princes (dès 21h sur RMC Sport 1).

Touché à la cheville lors de la demi-finale de FA Cup perdu ce samedi contre Chelsea (0-1). C’est sur un mauvais appui sur son pied droit sous la pression de N’Golo Kanté que Kevin De Bruyne a senti une forte douleur. Il est rentré immédiatement au vestiaire à Wembley et les premiers diagnostics du staff médical de City, confirmés à RMC Sport par une source, ont établi que les ligaments de la cheville ont été touchés. "KDB" va passer toute une série d’examens (radio, IRM) mais il doit attendre que sa cheville, très enflée, dégonfle d’abord. Les résultats devraient néanmoins être connus assez rapidement.

Dans l’attente des résultats, le pessimisme est de mise dans l’entourage du joueur et au club. Si les ligaments sont vraiment touchés, De Bruyne devrait être tenu écarté des terrains pendant deux semaines au minimum il manquerait donc le match aller contre le PSG de Mauricio Pochettino.

Un coup dur pour Guardiola

Le milieu offensif belge vient ainsi confirmer les craintes émises par Pep Guardiola dès la fin du match face aux Blues: "Cela n’a pas l’air bon. Il a mal. On verra."

Pas épargné par les blessures ces dernières années, Kevin de Bruyne a déjà rencontré des problèmes aux ligaments de la cheville en 2016 et il a connu une autre alerte en 2019. À chaque fois, son indisponibilité avait oscillé entre deux semaines et six semaines.

Le collectif pour faire oublier De Bruyne?

Leader technique des Citizens, le Belge a inscrit huit buts et délivré seize passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Son absence pourrait mettre à mal les ambitions de Manchester City face au bloc parisien. Mais attention, Pep Guardiola dispose de plusieurs solutions de choix pour suppléer son meneur de jeu. Phil Foden ou encore Bernardo Silva et Ferran Torres pourraient bénéficier de la blessure de Kevin De Bruyne.

Reste à savoir s’ils parviendront à compenser son probable forfait. Pire pour le club anglais, cette blessure à la cheville rend également incertaine la participation de Kevin De Bruyne à la demi-finale retour, une semaine seulement après la manche aller à Paris.