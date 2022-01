Ligue 1: quels joueurs seront concernés par la trêve internationale de janvier

Une trêve internationale inédite s’est glissé entre le 24 janvier et le 1er février prochain. Elle ne concernera pas les internationaux européens, ni africains, déjà mobilisés par la CAN, mais impactera certains clubs encore en lice en Coupe de France mais aussi Lyon et Marseille en cas de report probable du match dans cette fenêtre.

C’est l’une des nouveautés d’un calendrier 2022 particulièrement chargé. Une trêve internationale s’est glissée en plein mois de janvier (du 24 au 1er février, jusqu’au 2 pour la Concacaf) et concernera les sélections d’Amérique du sud, d’Amérique centrale ou d’Asie, qui disputeront les qualifications à la Coupe du monde 2022. Les internationaux européens en seront exemptés alors que les Africains disputent actuellement la Coupe d’Afrique des Nations (jusqu’au 6 février, pour les finalistes).

Messi exempté

Après la 22e journée de Ligue 1, plusieurs internationaux quitteront donc la France pour rejoindre leurs sélections. Cela pénalisera certains clubs qui ne pourront pas compter sur certains de leurs internationaux pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, programmés les 29, 30 et 31 janvier.

Ce sera notamment le cas du PSG, qui ne devrait pas pouvoir compter sur Marquinhos (Brésil), Leandro Paredes, Angel Di Maria (Argentine) ou Keylor Navas (Costa Rica) pour son match face à Nice, le 31 janvier. Neymar, blessé, manquera les deux rencontres du Brésil en Equateur (27 janvier), puis face au Paraguay (2e février) comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022.

L'OL craint la reprogrammation de son match face à l'OM pendant la trêve

Selon les informations de plusieurs médias argentins confirmées par RMC Sport, Lionel Messi sera, lui, dispensé des deux rendez-vous de l’Argentine au Chili (28) et face à la Colombie (2 février). Si la Ligue 1 fera relâche pendant la trêve, la rencontre OL-OM pourrait être programmée durant cette période. Et cela n’arrange pas du tout le camp lyonnais qui devrait alors se passer de deux de ses meilleurs joueurs brésiliens, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes. L’OM pourrait perdre Gerson de son côté. Le milieu sera aussi absent pour le 8e de finale de Coupe de France contre Montpellier (29 janvier).

Pour cette rencontre, le MHSC pourrait se passer de son Américain Nicholas Gioacchini même si ce dernier n’a pas été appelé lors des derniers rassemblements. Lens - qui recevra Monaco - devrait perdre son gardien vénézuélien, Wuilker Farinez et potentiellement son défenseur argentin, Facundo Medina. L’ASM pourrait faire sans son défenseur chilien, Guillermo Maripan. La rencontre Angers-Saint-Etienne, programmée le 26 janvier (match en retard de la 20e journée de Ligue 1), ne sera, elle, pas impactée puisque les deux formations ne comptent pas d’internationaux concernés.