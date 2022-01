PSG: Pochettino confirme le forfait de Messi face à Brest et donne des nouvelles de Neymar

Mauricio Pochettino a confirmé le forfait de Lionel Messi face à Brest, samedi (21h, 21e journée). Il a aussi donné des nouvelles de Neymar qui progresse.

Comme cela était pressenti, Lionel Messi ne fera pas son retour à la compétition, samedi face à Brest (21h, 21e journée de Ligue 1). Mauricio Pochettino a confirmé son forfait, ce vendredi en conférence de presse. "Non", l’Argentin ne sera pas disponible, a-t-il lancé avec clarté. Touché par le Covid pendant les fêtes de Noël en Argentine, Messi est revenu en France il y a plus d’une semaine mais a confié, jeudi dans un post Instagram, avoir eu du mal à se mettre du virus.

Messi exempté avec l'Argentine? Pochettino ne confirme pas

Il avait manqué le match contre Lyon (1-1) le week-end dernier et n’est donc toujours pas sur pied pour le match face aux Bretons. "Leo va mieux mais il est toujours sous la supervision du staff médical, a-t-il ajouté. Ça s’améliore petit à petit. On espère qu'il pourra être avec le groupe le plus vite possible. "

"L’analyse c'est jour après jour, on ne peut pas l'anticiper, a poursuivi Pochettino, relancé sur l’état de forme de son compatriote. On espère qu'il reviendra la plus rapidement possible avec le groupe." Dans un communiqué, Paris annonce que l'évolution est bonne". "Il poursuit son travail avec le staff médical et performance et réintégrera le groupe de facon progressive la semaine prochaine", précise le texte.

Il s’est en revanche étonné d’une question sur la trêve internationale de janvier dont pourrait être exemptée l’ancienne star du Barça. La presse argentine indique en effet que le joueur pourrait manquer les deux matchs de l’Albiceleste – déjà qualifiée pour la Coupe du monde – au Chili (28 janvier) et face à la Colombie (2 février). "Je ne sais pas de quelle décision vous parlez, a-t-il déclaré. Qui prend la décision? Comment? Aucune décision de personne n’a été prise pour le moment."

"Neymar suit son plan de récupération"

Pour conclure, l’entraîneur du PSG a évoqué très brièvement l’état de forme de Neymar, victime d’une entorse de la cheville gauche, contractée le 28 novembre dernier sur le terrain de Saint-Etienne. Le Brésilien poursuit sa convalescence en France. "Neymar suit son plan de récupération", a-t-il simplement confié. L’attaquant ou milieu offensif est engagé dans une course contre la montre pour disputer le 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le 15 février prochain (21h, sur RMC Sport).