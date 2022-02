Ligue 1: qui est Satriano, le nouvel attaquant de Brest qui marque déjà les esprits

Auteur d'un doublé lors de la démonstration de Brest face à Troyes ce dimanche (5-1), Martin Satriano a inscrit ses deux premiers buts avec les Bretons. Un départ idéal pour celui qui a pour modèle Luis Suarez.

Intégration réussie. Prêté sans option d'achat par l'Inter Milan jusqu'à la fin de la saison, Martin Satriano a inscrit ses deux premiers buts avec Brest lors du large succès face à Troyes (5-1) au stade Francis-Le-Blé. Dans l'ombre de Youcef Belaïli, qui a provoqué une flambée des réseaux sociaux du club breton dès son arrivée, l'attaquant de 20 ans a tout de suite mis tout le monde d'accord, y compris son entraîneur.

"Satriano a fait un bon match, il était disponible devant et ça a été un bon point d'appui. Il a fait de bons appels aussi. Techniquement, c'est un garçon à l'aise. On peut le trouver dos au jeu. Il a cette grinta uruguayenne. Les attaquants, les buteurs, ils ont ça dans le sang", a confié Michel Der Zakarian en conférence de presse ce dimanche.

Premier joueur uruguayen de Brest

Le fils de Gerardo Satriano, également footballeur, a passé une grande partie de sa formation au Club Nacional (Uruguay), où il est arrivé à 14 ans. S'il n'a pas été titulaire immédiatement, Satriano est rapidement devenu indiscutable dans toutes les catégories de jeunes. A quelques jours de ses 19 ans, il a reçu un beau cadeau d'anniversaire en signant à l'Inter Milan et en devenant international U20.

Premier Uruguayen du Stade brestois, Satriano (1,87m) est un attaquant axial puissant, doté d'une bonne technique. S'il aime participer au jeu et décrocher, sa zone de prédilection reste la surface de réparation. Il peut ainsi montrer son jeu de tête, précis. "Je peux marquer, faire des passes décisives, mais j'aime aussi travailler pour le collectif", expliquait-il lors de sa présentation à la presse.

La relève de Luis Suarez

Comparé à Zlatan Ibrahimovic en Italie, Martin Satriano est considéré comme le successeur de Luis Suarez, son idole, en Uruguay. Pendant sa formation, il a notamment inscrit un but de 50 mètres avec Montevideo. Transféré à l'Inter le 31 janvier 2020, pour trois ans et demi, et 2,4 millions d'euros, il a dû patienter jusqu'à cette saison pour effectuer des débuts très timides en Serie A.

Lors de la première partie de saison, il n'a totalisé que 33 minutes de temps de jeu, en quatre sorties, ayant tout de même fait partie du groupe lors de neuf autres rencontres. Remarqué avec la Primavera la saison dernière, il a fait partie d'une liste élargie de 50 joueurs de la sélection A lors de la trêve de janvier.

"Je me suis entraîné six mois avec des grands joueurs dans l'une des plus grandes équipes du monde, ce qui m'a permis de progresser", précisait-il lors de sa présentation. Prolongé jusqu'en 2027 avec les Nerazzurri, Martin Satriano espère réaliser six mois plein avec Brest afin de donner quelques maux de tête à Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, pour la saison à venir.