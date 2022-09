Ligue 1: remonté contre l’arbitrage, Monaco a envoyé une lettre à la FFF

Paul Mitchell, directeur sportif de Monaco, a livré une longue tirade contre le manque de cohérence des décisions arbitrales, mercredi, et indiqué avoir alerté la Fédération française de football pour entamer des discussions.

Trois jours après son solide match nul sur le terrain du PSG, Monaco a lourdement rechuté en s’inclinant à domicile face à Troyes (2-4), mercredi lors de la 5e journée de Ligue 1. Une défaite marquée par un penalty jugé sévère concédé par Guillermo Maripan, averti sur cette action avant d’être excku 20 minutes plus tard pour un deuxième jaune qui a fait bondir le clan monégasque. "Je demande à mes joueurs de l'intensité dans les duels mais il y a quelqu'un qui pense ici que c'est penalty?, a interrogé l’entraîneur Philippe Clement en conférence de presse. Je ne peux pas expliquer à mes joueurs ce qu'il se passe."

"Je demande que tout le monde soit arbitré de la même manière"

Le directeur Sportif, Paul Mitchell, s’est exprimé encore plus longuement en dénonçant le manque de cohérence des décisions arbitrales depuis le début de saison. Il indique avoir alerté la Fédération française de football (FFF) sur ce problème la semaine dernière. "Pour être tout à fait honnête, je suis contrarié par beaucoup de choses ce soir, et plus précisément par certaines décisions, a-t-il lancé devant les médias. Cela devient trop récurent. Nous avons le sentiment que nous avons dû faire face à beaucoup de décisions défavorables. Deux cartons rouges sur les quatre derniers matches, les deux sujets à débat, un penalty décisif contre nous… Tout ce que je demande, c’est que tout le monde soit arbitré de la même manière. Si la bonne décision est d’expulser un joueur coupable d’un léger contact en levant le bras, alors qu’en est-il de Neymar qui, dimanche soir à Paris, y est allé avec le coude en avant sur l’un de nos joueurs? Cela manque de cohérence et c’est tout ce que nous demandons: équité et cohérence dans les décisions."

"Nous avons contacté la Fédération à travers une lettre la semaine dernière, nous avons également dit en conférence de presse que nous sommes ouverts à la discussion, a-t-il ajouté. Certains d’entre nous sont des anciens joueurs, d’autres sont impliqués dans le football depuis très longtemps et je suis sûr que nous pouvons amener notre pierre à l’édifice. Forcément, quand il y a des décisions comme celles de ce soir contre nous, on ne peut qu’être déçus et mécontents."

Le dirigeant anglais regrette une certaine précipitation de la part des arbitres. "Nous demandons plus de cohérence dans les décisions, insiste-t-il. Les arbitres se doivent de prendre le temps nécessaire avant de prendre des décisions qui changent le cours d’un match. Toutefois, je ne vais pas cacher le fait que nous n’avons pas été assez bons en première période. Nous aurions dû mettre plus de rythme. Nous avons une équipe de qualité. Nous l’avons montré dimanche à Paris et on aurait dû faire de même en première mi-temps ce soir. A un moment-clé du match, il y a ce carton rouge contre nous, tandis qu’en deuxième mi-temps, Breel Embolo est retenu dans la surface et nous aurions dû bénéficier d’un penalty. S’il y a penalty sur l’action qui implique Maripan, il y a penalty également sur l’action qui implique Embolo. Encore une fois, nous demandons de la cohérence et de l’équité."

"Je n’ai pas l’habitude de parler après les matches mais, ce soir, je pense que c’est le bon moment, puisque nous sommes encore au début de la saison, conclut-il. Nous avons eu l’occasion de montrer qu’il y a de la qualité dans notre équipe et, désormais, il faut le montrer sur le terrain. Et, c’est ce que l’on devra faire dans les semaines qui viennent. Je suis dans le football depuis suffisamment longtemps pour savoir que la tâche des arbitres est difficile. Mais, pour le bien du championnat et de toutes les équipes dont la nôtre, il faut de la cohérence. Pour résumer, nous sommes frustrés et contrariés par notre performance et par le manque de cohérence que nous avons subi ces dernières semaines."