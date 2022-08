Toulouse-PSG: Galtier explique pourquoi il a sorti Neymar et Messi

Accroché dimanche par Monaco (1-1), le PSG a repris sa marche en avant en Ligue 1 en s’imposant ce mercredi à Toulouse (3-0) à l’occasion de la 5e journée. Un match au cours duquel Neymar et Lionel Messi ont été remplacés. Des rotations qui auront lieu régulièrement cette saison annonce Christophe Galtier.

C’est un petit événement à l’échelle du PSG. Neymar et Lionel Messi ont été remplacés en cours de match, sans qu’ils aient à déplorer de blessures. Le Brésilien a quitté ses coéquipiers à la 68e minute pour céder sa place à Hugo Ekitike, alors que l’Argentin a été remplacé à la 83e minute par Achraf Hakimi. Un changement qui a passablement irrité Neymar, le visage fermé lors de sa sortie.

>> Ligue 1: revivez Toulouse-PSG (0-3)

Mais cette saison, les remplacements des stars ne sont plus des sujets tabous avait prévenu Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG est passé à l’action ce mercredi à Toulouse (victoire parisienne, 3-0), et l’opération est appelée à se renouveler.

"Ils sont au courant"

"C’est une obligation (de faire sortir des joueurs). J’en avais déjà parlé avec mes joueurs, a précisé l’ancien entraîneur de Saint-Etienne en conférence de presse. Evidemment qu’ils ne sont jamais contents de sortir. C’est comme ça. Mais à partir du moment où ils ont fait un très bon match, il me semblait important de sortir Ney, qui a marqué son 109e but en 150 matchs. Ney a pris quelques contacts. Il a un jeu qui l’expose aux contacts. Il m’a semblé opportun de le sortir à ce moment-là. Comme il me semblait opportun de décharger un peu sur le plan physique Leo (Messi) avec l’enchaînement des matchs. Ils sont au courant, ils sont informés. Après évidemment qu’ils ne sont pas contents de sortir mais c’est aussi faire vivre l’effectif et permettre aussi de trouver d’autres formules et faire exister tout le monde dans cet effectif."

Le petit psychodrame qui avait accompagné le remplacement par Mauricio Pochettino de Lionel Messi face à l’OL au Parc des Princes la saison passée, à la mi-septembre, ne devrait donc pas se reproduire. Informées de cette nouvelle situation, et conscientes de l’enchaînement des rencontres avec la Coupe du monde en plein milieu de la saison (20 novembre-18 décembre), les stars parisiennes semblent plus enclines à accepter ces sorties précoces. Mais pas toujours avec le sourire.