Ligue 1: renversant, l'OL renoue avec la victoire et enfonce Strasbourg dans le doute

Mené à Strasbourg, l'OL a renversé le match en quatre minutes pour finalement s'imposer en Alsace ce vendredi, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Si l'espoir d'une place européenne est mince, Lyon entame bien son sprint final. Pour les Strasbourgeois en revanche, la menace de la relégation plane toujours.

Cet OL aime les scénarios à suspense. Cette fois, cela a bien tourné pour les joueurs de Laurent Blanc. Après sa défaite à la dernière minute face à l'OM dimanche dernier (2-1), Lyon a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant à Strasbourg ce vendredi (2-1), en ouverture de la 33e journée de Ligue 1.

Tout bascule en quatre minutes

La partie a pourtant pris des airs d'ascenseur émotionnel quand les Lyonnais ont cru ouvrir le score sur un bijou en lucarne de Bradley Barcola finalement refusé pour hors jeu... avant d'encaisser un but de Morgan Sanson (15e minute) dans la foulée. Mais la rencontre a basculé en quatre minutes, avec l'égalisation de Castello Lukeba peu après la demi-heure de jeu puis le but de Maxence Caqueret.

"On vit dangereusement"

La deuxième période fut une longue frayeur pour l'OL, qui a tremblé jusqu'à la dernière seconde face à des Strasbourgeois qui jouent, lors de cette fin de saison, leur survie en Ligue 1. "On vit dangereusement. Si on veut être un peu plus tranquille sur le banc, il va falloir faire mieux. On préserve la gagne mais imaginez si on prend le but sur le dernier coup franc...", constate Laurent Blanc en conférence de presse.

Après Marseille, le technicien lyonnais avait appelé ses joueurs à enchaîner les victoires jusqu'à la fin de la saison, pour avoir le moins de regrets possibles. Le constat reste le même, malgré ce succès: ce devrait être un peu juste pour espérer décrocher une place européenne. L'OL est actuellement septième et tout le monde doit encore jouer devant. Pour Strasbourg, la tension est toujours d'actualité: si Angers, Ajaccio voire Troyes semblent presque condamnés à la relégation, il reste cette quatrième place de relégable à attribuer. Le RCSA est dans un groupe de quatre équipes en un point avec Nantes, Brest et Auxerre.