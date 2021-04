Ligue 1: Rongier avoue avoir "un penchant" pour Monaco pour le titre

Présent en conférence de presse avant d'affronter Strasbourg, Valentin Rongier a été interrogé sur la course au titre palpitante. Le milieu de l'OM a déclaré avoir un penchant pour l'AS Monaco pour la victoire finale.

À quatre journées de la fin du championnat, la course au titre reste toujours aussi indécise. Après sa victoire sur la pelouse de l'OL, Lille est parvenu à conforter son statut de leader et garde une unité d'avance sur le PSG, deux sur Monaco. Mais ce résultat en faveur des Dogues a surtout relégué l'Olympique Lyonnais à six points et à quatre du podium. Les troupes de Rudi Garcia auront l'occasion de se racheter dès dimanche face à l'AS Monaco, une équipe qui a les faveurs de Valentin Rongier pour la victoire finale.

Présent en conférence de presse avant d'affronter Strasbourg, Valentin Rongier n'a pas échappé aux questions sur cette lutte acharnée pour le titre en Ligue 1 cette saison, même si l'OM n'y est pas convié. Le milieu olympien a confié qu'il aimerait voir le LOSC ou Monaco s'adjuger la victoire finale, avouant toutefois son penchant pour le club de la Principauté.

"J'aimerais bien que ce soit Lille ou Monaco mais j'ai un penchant pour Monaco, une équipe jeune avec un projet et une philosophie. Ils ont été réguliers tout au long de la saison et ça me ferait plus plaisir qu'ils soient champions de France."

Monaco est dans une forme étincelante

Si Valentin Rongier a évoqué une régularité tout au long de la saison pour l'AS Monaco, les troupes de Niko Kovac signent surtout une deuxième partie d'exercice impressionnante. Depuis le début de l'année civile, les Monégasques ont empoché 44 points sur 51 possibles, concédant une seule petite défaite face à Strasbourg.

Avant de recevoir l'Olympique Lyonnais ce dimanche, les joueurs du club de la Principauté peuvent compter sur une statistique encourageante. À domicile, Monaco reste l'équipe la plus performante en Ligue 1 avec 38 points pris depuis le début de la saison. C'est plus que le PSG avec 34 points, ou encore L'OL et Lille avec 33 points.