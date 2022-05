Ligue 1: Strasbourg s'impose de justesse face à Brest et rêve toujours d'Europe

Strasbourg s'est imposé à Brest 0-1, dans un match très disputé et après l'annulation d'un but breton en toute fin de rencontre. Avec cette courte victoire, les hommes de Julien Stephan sont 5e de Ligue 1, et toujours bien placé pour se qualifier en Coupe d'Europe.

Strasbourg y croit encore. En gagnant 1-0 à Brest grâce à un but de Kevin Gameiro, le Racing est cinquième de Ligue 1 et se rapproche peu à peu d'une qualification en Coupe d'Europe. Les hommes de Julien Stephan ont pourtant eu du fil à retordre, et ont été sauvés par le VAR en toute fin de match.

Gameiro en libérateur

Déjà buteur contre le PSG le week-end passé, Kevin Gameiro a permis aux siens de s'imposer en terres bretonnes. L'international français a su trouver la faille, malgré une grande performance de Marco Bizot dans les cages brestoises en première période. Les deux équipes s'étaient plus tôt séparées sur un score vierge 0-0 à la pause, avec une transversale partout et de belles occasions de part et d'autre. Mounié avait d'abord trouvé la barre, avant que Bellegarde et Diallo ne soient dégoûtés par les parades décisives du portier brestois.

En fin de première période, Kevin Gameiro avait lancé la première alerte en venant lui aussi trouver la barre. Les Alsaciens continueront d'insister en seconde période, avec le duo Gameiro et Diallo à la baguette, profitant de la fatigue des Brestois. Les Bretons s'en remettent à une simple frappe de Belaïli, avant d'être finalement rattrapé par l'ancien buteur de Séville. Alors que l'attaquant français est servi dans la profondeur par Bellegarde, il bute une première fois sur Bizot puis sur Hérelle avant de profiter de contres favorables pour conclure dans le but vide et mettre les siens devant (0-1, 72e).

Un but refusé, et Strasbourg toujours en course

Dans la foulée, les Brestois inscrivent le but de l'égalisation par Satriano, souvent chahuté dans la surface alsacienne qui a cette fois-ci profité d'une erreur de cette défense adverse. Mais l'arbitre l'annule, pour une position de hors-jeu au départ de l'action discutable. Michel der Zakarian et Irvin Cardona n'hésiteront pas à s'énerver envers l'arbitre, avant de remotiver les troupes. Les Brestois poussent, mais ne reviennent pas et laissent les joueurs de Strasbourg exploser de joie au coup de sifflet final, avec quelques supporters strasbourgeois ayant fait le déplacement.

Il reste deux matchs au RC Strasbourg pour valider son ticket pour l'Europe, toujours talonné par l'OGC Nice avec un match en moins. Les Alsaciens recevront Clermont et se déplaceront à Marseille, et devront gagner ces deux rencontres s'ils veulent ne pas dépendre de leurs adversaires directs en fin de saison.