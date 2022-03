Ligue 1: Strasbourg s'installe dans le haut du tableau, Reims et Lorient se donnent de l'air

Dans la lutte pour le maintien, Reims et Lorient se sont donnés de l'air ce dimanche, quand Strasbourg continue sur sa bonne lancée et s'offre l'AS Monaco. Metz aurait sans doute pu espérer mieux face à Lens, et reste dans la zone rouge.

Supérieurs dans l'envie et la finition, les Strasbourgeois se sont donc imposés 1-0 face aux Monégasques. Les hommes de Stéphan ont notamment pu compter sur un sublime but d'Alexander Djiku, qui ouvre le score à la 23e minute grâce à un retourné acrobatique. Une action que l'AS Monaco saura contester, puisque le but vient juste après un corner qui n'aurait pas dû être sifflé puisque le ballon était largement sorti.

Ce qui n'empêche pas les Alsaciens de se montrer les plus dangereux à la Meinau, face à des Monégasques qui semblent très fatigués. Ils étaient même proches de faire le break à plusieurs reprises, par Sanjin Prcic d'abord (57e), qui remplace Thomasson dans le XI, puis par Ajorque auteur d'une tête piquée qui finit sur la transversale (63e). Strasbourg est 3e avant OL-Rennes et met la pression sur Marseille qui se déplace à Brest ce dimanche soir (20h45), quand Monaco s'enfonce et pointe à la 8e place.

Inoffensifs pendant presque 70 minutes, les Merlus réussissent le braquage de ce multiplex et quittent la pelouse de Clermont avec trois précieux points dans la course au maintien. Les hommes de Pelissier s'imposent 2-0 grâce à deux buts contre le cours du jeu. Un premier d'Ibrahima Koné qui intercepte une mauvaise relance de Gastien et se montre plus fort dans son duel face à Hountondji (1-0, 72e). Seulement quatre minutes plus tard, Lorient récidive et vient inscrire avec un peu de chance le but du break, sur coup franc. Le ballon qui traîne devant la défense clermontoise est repris par Leo Petrot, jeune défenseur central de 24 ans, qui vient marquer son premier but en Ligue 1.

Lorient qui a toujours la pire attaque de Ligue 1, quitte ainsi la zone de relégation et se classe 17e avec un point de plus que Saint-Etienne, barragiste. Une très belle opération, puisqu'aucun des autres clubs dans la lutte pour le maintien n'a gagné ce week-end. Malgré la défaite, Clermont reste 16e.

Reims sauvé par un immense Rajkovic à Angers (0-1)

Reims s'impose miraculeusement contre Angers ce dimanche, d'un court 1-0, qui permet aux hommes d'Oscar Garcia de s'éloigner un peu plus de la zone de relégation. Les Angevins n'ont jamais pu revenir au score malgré quelque 60 minutes jouées à 11 contre 10 après l'exclusion précoce d'Anastasios Donis à la 34e minute pour un tacle les deux pieds décollés à la moitié de terrain. Au-delà du match, un véritable duel s'est installé entre les deux portiers de chaque équipe puisque c'est grâce à une boulette de Danijel Petkovic que les Rémois parviennent à ouvrir le score. Le portier monténégrin rate son duel face à Alexis Flips, et capte mal sa frappe, la laissant s'échapper entre ses jambes.

De son côté le gardien de Reims Pedrag Rajkovic est phénoménal, et est auteur de six arrêts en 90 minutes. Il s'illustre notamment sur une triple occasion angevine à la 83e, avant d'envoyer la balle en corner. Les Angevins décidément maudits, s'offrent la même sucession d'occasions dans la foulée sur corner, et doivent de nouveau composer avec la même réussite du portier serbe qui reçoit l'aide des montants. C'est la septième défaite d'affilée pour Angers, qui est désormais le seul club européen dans une telle série négative, après le match nul du Rayo ce dimanche en Espagne, qui partageait jusqu'ici son malheur.

Metz aurait pu espérer mieux face à Lens (0-0)

Un autre club de l'Est de la France a fait bonne figure ce dimanche. Le FC Metz empoche un bon point après son match nul 0-0 face à Lens. Les hommes d'Antonetti auraient même pu s'offrir une victoire, tant les Messins se sont montrés nettement plus dangereux. Alors que Lens n'arrive pas à trouver le cadre, et tergiverse dans le dernier geste, les Grenats enchaînent les frappes dangereuses. Voulant donner un nouvel élan à son équipe, Antonetti procède à deux changements décisifs à la mi-temps.

Plus tranchants que les Lensois, les Lorrains continuent de mettre la pression, et Kevin N'Doram est d'ailleurs tout proche d'ouvrir le score à la 59e sur corner. Quelques minutes plus tard, Pape Matar Sarr bute sur Wuilker Farinez, qui capte 100% des frappes cadrées du FC Metz, dont ce beau coup franc du milieu de terrain prêté par Tottenham (67e). Sans la grande performance du portier vénézuélien, les Messins auraient sans doute pu prendre deux points supplémentaires, mais restent pour l'instant 19es à quatre points du premier non-relégable. Lens continue sa descente et s'installe à la 10e place avec 41 points.