Reims-PSG: la belle image de Messi qui pose avec le fils du gardien rémois Rajkovic sur la pelouse

Lionel Messi a disputé ses premières minutes avec le PSG, ce dimanche à Reims, lors de la 4e journée de Ligue 1 (0-2). Predrag Rajkovic, le gardien rémois, en a profité pour demander à la star argentine de prendre une photo en portant son fils dans les bras.

Le stade Auguste-Delaune s’en souviendra pour toujours. L’antre du Stade de Reims a été le théâtre de la première apparition de Lionel Messi avec le maillot du PSG, ce dimanche, en clôture de la 4e journée de Ligue 1 (0-2). A la 66e, le génie argentin a remplacé Neymar pour son baptême tant attendu. S’il n’a pas fait de grandes différences sur la pelouse, l’ancien taulier du Barça est apparu mobile et impliqué. Avec la volonté de se mettre en jambes et de faire jouer ses partenaires.

Un mois et demi après la finale de la Copa America, qu’il a remportée avec l’Albiceleste, la Pulga doit retrouver du rythme. En attendant, ses adversaires du soir ont eu des étoiles dans les yeux en le voyant passer à côté d’eux. Forcément. Messi a marqué toute une génération avec ses chevauchées fantastiques, ses buts venus d’ailleurs et ses six Ballon d’or. C’est bien plus qu’un joueur de foot. Et cette grande première en Champagne-Ardenne l’a confirmé.

Rajkovic avec la tétine de son fils à la main

Une scène en particulier a marqué les esprits. Au coup de sifflet final, Predrag Rajkovic, le gardien rémois, est venu trouver le n°30 parisien pour lui demander de prendre une photo avec son fils. Tout sourire, Messi a alors accepté de poser avec l’enfant vêtu d’un maillot de Reims. Pendant que le portier serbe de 25 ans cadrait le cliché, tout sourire, avec son portable et la tétine de son garçon dans la main. Pour lui offrir un souvenir collector dans quelques années.