Strasbourg-Nice: le 4e arbitre "avait décidé de rendre l'atmosphère un peu malsaine", peste Galtier

Après le nul face à Strasbourg (0-0), Christophe Galtier a vivement critiqué l'arbitrage après la décision de Stéphanie Frappart de donner deux cartons rouges à l'encontre de Dante et Justin Kluivert.

Le quatrième arbitre "avait décidé de rendre l'atmosphère sur les bancs un peu malsaine" a pesté l'entraîneur niçois Christophe Galtier samedi à l'issue de la rencontre Strasbourg-Nice (0-0) marquée notamment par l'exclusion du milieu Justin Kluivert alors qu'il était assis sur le banc.



La carton rouge "de Kluivert est incompréhensible. J'ai entendu qu'on lui reprochait des gestes obscènes: c'est faux, c'est un mensonge. Qu'il ait pu contester une faute non sifflée c'est possible, mais il y a une différence entre contester et des gestes obscènes", a affirmé le technicien azuréen.

"Plus de pédagogie"

"Je suis en colère car un rouge direct sur un banc de touche ça a des conséquences importantes. Il y a eu une contestation, mais en aucun cas il a eu des gestes obscènes et encore moins des paroles. Ce carton rouge, je le trouve non justifié. Il faut à mon sens beaucoup plus de pédagogie à ce moment du match avec un joueur qui est déjà sorti", a ajouté Galtier, lui-même averti en fin de rencontre.



Nice, qui a grimpé provisoirement à la deuxième place de L1 après le point décroché de haute lutte à la Meinau, aborde une semaine importante avec une demi-finale de Coupe de France face aux amateurs de Versailles (N2) mardi et la réception samedi du leader du championnat, le Paris SG. Mais le Gym sera privé de son milieu offensif néerlandais au moins pour la première des deux rencontres.



L'entraîneur des Aiglons n'a par ailleurs pas trop contesté l'exclusion de son capitaine Dante en début de seconde période mais a dénoncé la pression mise sur les arbitres à la mi-temps. "Dante a fait trois fautes. A la 33e minute, il aurait pu avoir un carton jaune. Le deuxième carton jaune est un carton de compensation car à la mi-temps il y a eu une grosse pression sur le corps arbitral", a-t-il lâché.