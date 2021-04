OM-Lorient: le doublé de Lirola sauve Marseille, toujours en course pour l'Europe

L’OM a battu Lorient ce samedi (3-2) lors de la 33e journée de Ligue 1. Sixième du classement, l’équipe phocéenne reste à la lutte pour une qualification européenne la saison prochaine.

L’OM se devait de répondre présent après la nette victoire de Rennes à Angers (0-3) plus tôt dans l’après-midi… C’est réussi. Privé de nombreux titulaires en défense, et notamment le duo Alvaro-Caleta Car, l’équipe phocéenne a su gérer et l'a emporté ce samedi contre Lorient (3-2) au Stade Vélodrome lors de 33e journée de Ligue 1.

"C'était le jour et la nuit entre la première période et la deuxième, on a eu plus d'automatismes, a estimé Florian Thauvin au micro de Canal+ après cette victoire difficile. […] Mais on se met en difficulté, aujourd'hui, le bon Dieu nous a sauvé on va dire. C'est un système qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps, pas mal de joueurs ne jouent pas à leur poste, c'est compliqué de prendre ses repères. Quand on prend les trois points, ça fait plaisir et on peut travailler correctement. Ça fait du bien."

Un contre-express fait craquer la défense olympienne

Après un début de match assez équilibré sans réelle occasion ni d’un côté ni de l’autre, les Merlus ont fait la différence sur un contre rondement mené en seulement trois passes et douze secondes. Parti du milieu du terrain, Yoane Wissa s’est lancé dans un sprint monumental pour traverser le rideau défensif mis en place par Jorge Sampaoli.

Malgré trois axiaux mis en place dans le 3-5-2 de l’Argentin, les attaquants bretons ont mis en grande difficulté la défense olympienne. Le buteur congolais a servi Terem Moffi qui a marqué après avoir éliminé Steve Mandanda et conclu d’une frappe tranquille dans le but vide (0-1, 19e).

Payet réveille l’OM d’une inspiration géniale

A l’heure où la sortie du président de l’OM Pablo Longoria sur la formation des entraîneurs tricolores déclenche un tollé en Ligue 1, l’équipe dirigée par Jorge Sampaoli a eu du mal à s’illustrer en début de match. Mené à la pause, l’OM a tenté de sonner la révolte en deuxième période et l’entraîneur argentin a sorti Lucas Perrin pour faire entrer Luis Henrique à gauche. Aligné au poste de piston gauche pendan les quarante-cinq première minutes, Florian Thauvin a alors retrouvé son habituel couloir droit.

Mais la lumière est finalement venue du duo Milik-Payet. Assez peu trouvé par ses coéquipiers jusque-là, Arkadiusz Milik s’est mis en évidence après la pause. D’abord par une frappe bien détournée par Matthieu Dreyer. Quelques instants plus tard, le Polonais a parfaitement remisé vers Dimitri Payet. D’une volée magistrale, le meneur de jeu a égalisé et remis l’OM dans le bon sens (1-1, 53e).

Doublé de Moffi, Lirola lui répond

Doublé par Rennes ce samedi, les Phocéens devaient gagner pour récupérer leur sixième place. Après le but fantastique de Dimitri Payet, l’OM a continué de pousser pour enfoncer le clou. Seulement trois minutes après l’égalisation, Florian Thauvin a trouvé Pol Lirola dans la surface adverse. Sans trembler, le latéral espagnol a marqué son premier but en Ligue 1 (2-1, 56e).

Mais quelques minutes après un gros raté de Dimitri Payet, l’OM s’est encore laissé surprendre en contre. Comme en première période, Yoane Wissa a percé plein axe avant de servir Terem Moffi pour le doublé (2-2, 70e). Le Nigérian de 21 ans en est à neuf réalisations en L1 depuis le début de l’année 2021. Le meilleur total dans l’élite sur la période avec Ben Yedder, Mbappé et le Bordelais Hwang. Seul bémol pour l’attaquant, sa sortie sur blessure en fin de match.

Mais ce match entre l'OM et Lorient a finalement offert un dernier rebondissement... et c'est presque devenu une habitude depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Servi par Dimitri Payet aux abord de la surface lorientaise, Pol Lirola a tenté sa chance et trouvé le petit filet d'un Matthieu Dreyer trop court (2-1, 91e).

Un doublé de l'Espagnol prêté par la Fiorentina qui relance parfaitement l'OM dans la course à l'Europe et fait mal à Lorient. Dans le bas du classement, le club breton se trouve désormais sous la menace de Nîmes. Une victoire des Crocos contre Strasbourg ce dimanche et les Merlus seront barragistes. Mais l'essentiel est ailleurs pour l'OM. Doublé par Rennes en début de journée, Marseille récupère sa sixième et revient même provisoirement à hauteur de Lens et du Top 5. En cas de contre-performance des Nordistes à Brest ce dimanche, l’OM pourrait signer une excellente opération dans la lutte pour un billet en Ligue Europa ou en Conference League.