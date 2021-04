Ligue 1: sur quelle chaîne regarder le choc au sommet PSG-Lille

Le PSG accueille Lille ce samedi lors de la 31e journée au Parc des Princes. Leader du classement, le club francilien reçoit le deuxième dans une rencontre décisive dans la course au titre. Un duel à suivre dès 17h en direct télévisé sur la chaîne Canal +.

Avant de défier le Bayern lors du quart de finale aller de Ligue des champions (mercredi 7 avril à 21h sur RMC Sport 1), le PSG possède une fabuleuse opportunité de prendre ses distances en tête de la Ligue 1 à l'occasion de son choc ce samedi contre Lille lors de la 31e journée de la saison.

A égalité de points avec le LOSC (63 pts) mais devant à la différence de buts, l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino espère porter le coup fatal aux ambitions des Dogues dans la course au titre. Le choc au sommet du championnat de France est à suivre à la télévision dès 17h sur la Canal +. En parallèle, le match entre les Franciliens et les Nordistes sera commenté à la radio sur RMC, et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Neymar de retour dans le onze de départ?

Neymar a profité de la trêve pour retrouver le rythme et bien travailler à l'entraînement. Mais le Brésilien a besoin de rapidement enchaîner les minutes en compétition pour atteindre son meilleur niveau. Entré en jeu lors de la victoire à Lyon (2-4) avant la pause internationale, la star auriverde sera le principal atout offensif du PSG contre Lille avec Kylian Mbappé.

"La trêve internationale a été bénéfique pour lui, il a pu s’entrainer pendant deux semaines à un bon niveau, s'est réjoui ce vendredi Mauricio Pochettino en conférence de presse. On est contents de son état de forme et de la manière dont il a travaillé, il a fait preuve d’engagement. [...] Il a retrouvé du rythme, un bon niveau physique. Maintenant, il a besoin de jouer, mais on est content de ce qu’il a fait pendant la trêve."

Paris privé de plusieurs cadres

Mais à l'inverse du milieu offensif de 29 ans et de l'attaquant tricolore de 22 ans, plusieurs cadres de l'équipe parisienne manqueront le choc face au LOSC. Testé positif au Covid-19, Marco Verratti a déclaré forfait en Ligue 1 et ratera aussi le rendez-vous européen face au Bayern.

>> Bayern-PSG, c'est le mercredi 7 avril en direct sur RMC Sport 1

Danilo Peireira souffre d'une contusion au mollet gauche et est absent face à l'équipe de Christophe Galtier. Idem pour Layvin Kurzawa, victime de douleurs aux mollets. Mauro Icardi est lui aussi forfait après une lésion à la cuisse gauche. Enfin, le PSG doit encore évaluer la situation d'Alessandro Florenzi avant la réception de Lille.

Le programme TV du jour en Ligue 1

Monaco-Metz dès 13h en direct sur Canal +

PSG-Lille dès 17h en direct sur Canal +

Lens-lyon dès 21h en direct sur Canal +