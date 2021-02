Ligue 1: sur quelle chaîne regarder PSG-Nice

Avant de défier le FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG doit se défaire de Nice à domicile ce samedi (17h), pour mettre la pression sur le LOSC et l’OL en Ligue 1.

Avant de penser à Barcelone, où il se déplacera dans trois jours, le PSG doit négocier les affaires courantes avec la réception de l’OGC Nice ce samedi (17h), en Ligue 1. Ce match apparaît pour les Parisiens de Mauricio Pochettino comme une ultime répétition avant le grand rendez-vous qui les attend en Ligue des champions. Ce pourrait être l’occasion pour les coéquipiers de Kylian Mbappé de mettre la pression sur les deux équipes qui les devancent au classement, à savoir Lyon et surtout Lille, le leader.

Ce match de la 25e journée de Ligue 1 est diffusé en direct sur Canal +, ainsi bien sûr qu'à la radio sur RMC et sur le site et l'app RMC Sport.

Pas de risque avec Verratti

Les Lyonnais reçoivent Montpellier samedi (21h), alors que les Lillois seront confrontés à Brest dimanche (17h), toujours à domicile. Trois affiches qui ne devraient pas permettre d’y voir plus clair tout en haut du classement du championnat de France. Et si une surprise n’est pas à exclure, les positions devraient rester figées entre ces trois équipes qui dominent la Ligue 1. Contre l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain sera privé de Neymar et Di Maria, blessés et tous deux forfait pour Barcelone, mais également de Rafinha et surtout Marco Verratti.

Concernant le milieu de terrain italien, indispensable dans l’organisation du jeu parisien, a fortiori en l'absence de Neymar, le staff parisien veut se donner toutes les chances de le récupérer en pleine forme la semaine prochaine. Victime d’un choc violent au niveau de la hanche de la part de Dimitri Payet contre l'OM, l’international italien ressent encore une gêne. Le staff ne souhaitant pas prendre le moindre risque dans un contexte propice aux blessures, Verratti a été mis au repos. Paris récupère en revanche Ander Herrera et Layvin Kurzawa.