PSG: Pochettino voulait remplacer Neymar avant sa blessure

Mauricio Pochettino avait remarqué l'agacement de Neymar face au traitement des joueurs Caennais avant sa blessure et avait prévu de le remplacer, mercredi. L'entraîneur du PSG défend le jeu de son joueur et ne s'opposera à ce qu'il passe sa convalescence au Brésil.

Comme il en a pris l'habitude depuis sa signature à Paris, Mauricio Pochettino s'est exprimé dans les médias espagnols, jeudi. L'entraîneur du PSG s'est confié sur les ondes de deux radios, la Rac1 et Onda Cero. Dans l'émission "El Transistor", il est longuement revenu sur le forfait de Neymar pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain du FC Barcelone en raison d'une blessure à l'adducteur gauche, contractée mercredi à Caen. Le technicien assure qu'il envisageait de remplacer sa star juste avant sa blessure en raison du traitement de faveur reçu lors de ce 32e de finale de la Coupe se France (0-1).

"Mbappé s'échauffait et on avait pris la décision de remplacer Neymar parce qu'on avait remarqué qu'il était irrité à cause des fautes qu'il subissait", explique l'ancien manager de Tottenham. Neymar s'est finalement blessé avant d'être remplacé dès la 59e minute de jeu.

Pochettino a aussi défendu le jeu du Brésilien qualifié de provocateur par Pascal Dupraz, entraîneur de Caen. "Neymar ne fait pas provocation mais il adore le football et il le joue comme ça les samedis et dimanches mais aussi lors des entraînements. C'est un joueur courageux qui aime toucher le ballon."

Pochettino ouvert à une convalescence au Brésil

Selon Pochettino, Neymar est "touché" et "triste" d'être forfait pour la première manche du choc face au Barça, son ancienne équipe qu'il "aime". Il a enfin ouvert la porte à un départ de sa star au Brésil pour y poursuivre sa convalescence

"Je ne sais pas si Neymar demandera à se rendre au Brésil pendant la blessure, cela dépendra de la partie médicale, a-t-il déclaré. Les concessions aux joueurs, qui changent d'air, sont parfois nécessaires et ils récupèrent plus rapidement."

Relancé sur les voyages de Neymar au Brésil et la vie extrasportive du joueur, le technicien a voulu faire la part des choses. "Neymar et tout autre joueur doivent avoir deux aspects clairs dans la gestion, la partie humaine et la partie professionnelle, explique-t-il. Dans la partie humaine, vous devez avoir un équilibre sacré et dans le professionnel les décisions sont des décisions."

Blessé mercredi, Neymar souffre d’une lésion du long adducteur gauche, a annoncé le PSG, jeudi. Son indisponibilité sera "d’environ 4 semaines selon l’évolution", a précisé le club le rendant indisponible pour le choc au Camp Nou, et incertain pour le retour au Parc des Princes le 10 mars prochain.