Ligue 1: trois matchs de suspension ferme pour Dieng, un pour Ramos

Au lendemain de la 19e journée de Ligue 1, la commission de discipline de la LFP a communiqué les sanctions adressées à Bamba Dieng et Sergio Ramos. Le Marseillais récolte quatre matchs de suspension dont un avec sursis, alors que le Parisien ne sera suspendu qu’un match.

Bamba Dieng se souviendra longtemps de son tacle sur Thomas Foket, mercredi soir contre le Stade de Reims. Six minutes après être entré en jeu, l’attaquant sénégalais de l’OM a été exclu pour une intervention les deux pieds décollés. Ce jeudi, la commission de discipline de la LFP a indiqué que Dieng serait de fait suspendu pour quatre matchs, dont un avec sursis.

Théoriquement, l’attaquant marseillais devra donc purger ces matchs face à Chauvigny en Coupe de France, puis contre Bordeaux et Lille en championnat, à une période où il devrait de toute façon disputer la CAN avec le Sénégal.

Un match de suspension pour Ramos

Dans une fin de match tendue entre l’OM et Reims, les Marseillais ont malgré tout réussi à revenir grâce à un pénalty litigieux accordé à Dimitri Payet. Une décision qui n’a pas plus au banc rémois et surtout à Ruben Martinez Caballero, adjoint d’Oscar Garcia, exclu du banc de touche et qui a reçu une suspension de cinq matchs dont deux avec sursis.

Sergio Ramos, lui aussi, a été expulsé mercredi soir lors de Lorient-PSG. Entré en jeu à la pause, le défenseur espagnol a reçu deux cartons jaunes en quelques minutes en fin de rencontre. Sa première exclusion sous les couleurs parisiennes, lors de son deuxième match seulement. Sa suspension ne sera toutefois que d’un match.

Enfin, pour l’usage par les supporters stéphanois d’engins pyrotechniques en tribune face à Nantes, Saint-Etienne a reçu une amende de 30 000 euros et la fermeture pour un match avec sursis de son espace visiteurs pour les prochaines rencontres disputées à l’extérieur.