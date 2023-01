Ligue 1: un record d'affluence historique dans les stades à la mi-saison

Dans un communiqué publié ce mardi, la Ligue de football professionnel (LFP) rapporte que la Ligue 1 a battu son record d'affluence historique à la mi-saison. Selon elle, plus de 4,5 millions de spectateurs se sont pressés dans les stades de l'élite.

Il y a de plus en plus de monde dans les stades de Ligue 1 depuis le début de cet exercice 2022-2023. Ce mardi, la Ligue de football professionnel (LFP) a communiqué les chiffres d'affluence à la mi-saison dans les enceintes de l'élite du championnat de France, et ceux-ci sont particulièrement positifs.

La Ligue 1 dopée par les abonnements en hausse

Plus de 4,5 millions de spectateurs ont, en effet, investi les tribunes depuis le 6 août dernier, soit une moyenne de 23 773 spectateurs par match. Concernant le taux de remplissage, celui-ci atteint 81%, soit une augmentation de 11 points par rapport à la saison passée et de sept points par rapport à 2019-2020.

Cette affluence record du nombre de spectateurs, en hausse de 12% - soit 550.000 spectateurs en plus - par rapport à 2021-2022 et de 5% par rapport à 2019-2020, soit avant le Covid, serait expliquée en partie par l'essor du nombre d'abonnements selon la LFP. En moyenne, chaque club de Ligue compte 14.500 abonnés, soit une augmentation de 13% par rapport à la saison dernière.

Mais à qui revient la palme du match qui a le plus rempli les tribunes lors des ses 19 premières journées de Ligue 1 ? Et bien c'est la rencontre entre l'OM et l'AC Ajaccio du 8 octobre qui a constitué le record d'affluence avec 63.416 spectateurs. Sans surprise, le stade Vélodrome est celui qui affiche le plus fort taux de remplissage du championnat (62.449 spectateurs en moyenne), devant le Parc des Princes (47.667) et le Groupama Stadium (46.305). Par ailleurs, six stades ont affiché un taux de remplissage supérieur à 90%.