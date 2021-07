Ligue 1: une partie de la programmation TV de la première journée dévoilée

La Ligue de football professionnel vient de révéler une partie de la programmation de la première journée de Ligue 1, qui se disputera le premier week-end du 8 août.

A un mois du coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1, les supporters y voient un peu plus clair. La LFP a dévoilé ce jeudi une partie de la programmation TV de la première journée. Il est déjà certain que cinq matchs seront diffusés sur Amazon Prime le dimanche 8 août : Rennes-Lens (13h), Saint-Etienne-Lorient (15h), Bordeaux-Clermont (15h), Nice-Reims (15h) et Strasbourg-Angers (15h).

Le reste de la programmation de cette première journée de Ligue 1 sera communiqué à l’issue du tirage au sort du troisième tour qualificatif de la Ligue des champions. Un tirage programmé le 19 juillet et qui concernera Monaco. Le club du Rocher jouera son match aller le 3 ou 4 août, et son retour le 10 août. Reste à savoir quand aura lieu son premier match de Ligue 1 contre Nantes. Lyon-Brest, Metz-Lille, Montpellier-Marseille et Troyes-PSG n’ont pas non plus été fixés.

Situation toujours floue avec les diffuseurs

La LFP a décidé en juin d'attribuer à Amazon la diffusion de huit des dix matchs de chaque journée du championnat, pour 250 millions d'euros par saison, sur la période 2021-2024, après l'énorme fiasco Mediapro. Le géant américain de la distribution doit maintenant préciser son dispositif de diffusion, et notamment le prix que les abonnés devront débourser. Canal+, diffuseur historique et allié de beIN Sports, détient de son côté deux matchs par journée de championnat. Mais dans la foulée de l’attribution des lots, Canal+ avait annoncé "se retirer" de la Ligue 1.

Par ailleurs, selon les informations de RMC Sport, les dirigeants de beIN ont informé la Ligue qu’ils allaient finalement payer leur échéance du 1er juillet concernant les droits TV de la Ligue 2. Soit une somme de 7,5 millions d’euros. beIN Sports n'entend pas déclencher une guerre avec la Ligue et donc avec les clubs. Mais la chaîne compte maintenir les discussions en cours sur le fond pour obtenir un rabais sur le prix.