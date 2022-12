Ligue 1: "Une programmation stupide", un supporter nantais explique le boycott prévu contre Auxerre

Face à la programmation spéciale de deux journées de championnat pendant les fêtes, avec des matchs en pleine semaine, plusieurs groupes de supporters ont exprimé leur mécontentement. C'est notamment le cas d'une frange de fans nantais, qui boycotteront la réception d'Auxerre dimanche pour protester contre "les programmations idiotes" de la LFP.

Pour la 17e journée de Ligue 1, exceptionnellement programmée le 1er et le 2 janvier, certains stades risquent de sonner creux. Notamment lundi, où quatre affiches sont au menu (Strasbourg-Troyes à 15h, Lille-Reims à 17h, Montpellier-Marseille à 19h et Rennes-Nice à 21h). Cette idée ne plaît guère à de nombreux supporters, qui ont déjà exprimé leur grogne contre la Ligue de football professionnel (LFP) et les diffuseurs (Amazon, Canal+ et beIN Sports) pour la programmation des 16es journées de Ligue 1 et Ligue 2 en semaine.

Coupe du monde en hiver oblige, les dirigeants français ont copié le modèle anglais en organisant des rencontres pendant la période des fêtes de fin d'année pour rattraper le retard pris par la coupure du Mondial en l’enveloppant derrière l’appellation "Celebration Week".

"Une programmation stupide"

Afin de protester contre ces horaires inhabituelles, certains fans ne se rendront pas au stade lors de la 17e journée. C'est le cas de Thierry Tissot, le président du groupe de supporters Activ Nantes Supports, qui annonce que neuf groupes de fans, dont le sien, ne seront pas à la Beaujoire pour la réception d'Auxerre dimanche à 15h.

“On a joué à 15h mercredi dernier (à Troyes). C’est une programmation stupide. Pour le match d’Auxerre, on tombe bien parce qu’on est à 15h un dimanche, le 1er janvier. Si on fait de l’associatif, c’est aussi pour penser aux autres. On a une pensée pour nos camarades strasbourgeois qui vont jouer le 2 janvier à 15h. Ce n’est pas parce que nous, nous passons entre les gouttes qu’il ne fallait rien faire. On est solidaires avec les autres clubs et les autres supporters face à cette programmation aberrante", peste-t-il.

"Une idée à intégrer intelligemment"

Ce Boxing Day à la française est pour l'instant loin de faire l'unanimité. Mais Thierry Tissot ne veut pas balayer l'idée d'un revers de la main. Il suffit d'empêcher la multiplication des "programmations idiotes" et prendre exemple sur le Top 14. "Le football est un sport populaire, qui se vit dans les stades plus qu’à la télé. La Ligue privilégie un sport de consommateurs par rapport à des supporters. On veut copier-coller le Boxing Day en France mais il ne faut pas oublier qu’il y a une culture du Boxing Day en Angleterre. Le rugby a amené ça en France intelligemment. Poser ça bêtement comme si ça avait été l’idée du siècle sans réfléchir et sans demander à personne, c’est idiot. Faire des choses concertées et réfléchies, c’est plus intelligent."