Ligue des champions, C3, maintien… quels seront les enjeux de la bouillante dernière journée de L1?

La saison 2021-2022 de Ligue 1 s'achèvera samedi prochain (21h) avec un nouveau multiplex de 10 matchs lors de la 38e journée. Six équipes attendent de connaître le dénouement dans la course à l'Europe, là où Metz et Saint-Etienne se disputeront à distance la place de barragiste.

Tout reste pratiquement à faire avant la dernière journée de Ligue 1. Le multiplex ce samedi n'a pas rendu de verdict définitif même s'il a permis d'assister à plusieurs bouleversements. Toutefois, après un nul face à Lorient (0-0), Bordeaux est pratiquement condamné à la Ligue 2, là où les Merlus sont définitivement sauvés.

La course à l'Europe : tout reste possible

Dans la course à l'Europe, l'OM a réalisé une bien mauvaise opération en perdant sur le terrain de Rennes (2-0). L'équipe de Jorge Sampaoli a lâché sa deuxième place, au profit de l'AS Monaco, vainqueur de son neuvième match de rang face à Brest (4-2). Pour les Monégasques, il faudra poursuivre sur cette série sur la pelouse de Lens pour obtenir un billet directement qualificatif pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions. Vainqueur à Troyes (3-1), Lens se situe actuellement à la septième place et peut encore rêver du top 5.

Quatre équipes encore dans la course à l'Europe vont se croiser puisque l'OM recevra Strasbourg. Victorieux face à Clermont (1-0), le club alsacien a l'opportunité de conserver sa cinquième place en fonction de son résultat. Au mieux, ils termineront au quatrième rang mais ils pourraient aussi glisser à la septième place.

Avec une bien meilleure différence de buts que l'OM, Rennes (4e) peut aussi espérer un scénario favorable qui permettrait d'accéder au podium. Les joueurs de Bruno Genesio iront à Lille, qui a joué un mauvais coup à Nice (3-1) mais qui n'a plus rien à se mettre sous la dent, si ce n'est de finir l'exercice sur une bonne note. Les Aiglons se déplaceront eux à Reims, où il faudra obtenir un bon résultat pour revenir dans le top 5. Après avoir déjà manqué une chance lors de la finale de Coupe de France, Nice n'a plus le droit à l'erreur.

Le programme

Lens-Monaco

Marseille-Strasbroug

Lille-Rennes

Reims-Nice

Le classement:

2- Monaco: 68 points (+25) (place qualificative pour la phase de groupes de Ligue des Champions)

3- Marseille: 68 points (+21) (place qualificative pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions)

4- Rennes: 65 points (+42) (place qualificative pour la phase de groupes de Ligue Europa)

5- Strasbourg: 63 points (+21) (place qualificative pour les play-offs d'accès à la phase de groupes d'Europa Conference League)

6- Nice: 63 points (+15)

7- Lens: 61 points (+14)

Un duel entre Metz et Saint-Etienne pour la place de barragiste

La situation est désormais plus claire dans la course au maintien. Malgré sa défaite face à Strasbourg, Clermont a définitivement sauvé sa place dans l'élite. Il en est de même pour Lorient, qui a accroché Bordeaux. Avec une différence de 12 buts à rattraper par rapport à Metz, Bordeaux descendra pratiquement sans aucun doute en Ligue 2. Arrivé en cours de route, David Guion ne se cachait pas pourtant après cette nouvelle triste soirée: "La saison a été tellement mauvaise qu'on mérite ce qui nous arrive."

Car la course au maintien se résume désormais à un duel pour connaître le futur barragiste. Malheur au perdant donc, qui quittera l'élite en principe avec Bordeaux. Grâce à deux succès de rang, d'abord contre l'OL puis contre Angers (1-0), Metz a récupéré cette 18e place aux Verts, battus par Reims (3-1). Abattu mais toujours déterminé à sauver son équipe, Pascal Dupraz déplore le niveau physique mais aussi mental de ses joueurs, qui restent sur quatre défaites de suite.

L'ASSE se rendra à Nantes, qui n'a plus rien à jouer mais Antoine Kombouaré a déjà prévu, logiquement, qu'il ne ferait "aucun cadeau" à son futur adversaire. Les joueurs de Frédéric Antonetti auront un autre défi de taille avec un déplacement au Parc des Princes, face au PSG. Déjà sacré champion, le club parisien a puni Montpellier (4-0) et apparaît forcément comme un obstacle de taille pour les Messins. Pour rappel, le barragiste affrontera une équipe de Ligue 2, à savoir le vainqueur de la rencontre entre Auxerre et Sochaux ou le Paris FC, qui se défieront déjà dans un pré-barrage.

Le programme

ASSE-Nantes

PSG-Metz

Brest-Bordeaux

Le classement:

18e- Metz: 31 points (-29) (place de barragiste)

19e- Saint-Etienne: 31 points (-35)

20e- Bordeaux: 28 points (-41)

· Le programme des barrages

Mardi 17 mai (20h30) : Paris FC-Sochaux

Vendredi 20 mai (20h30): Auxerre - vainqueur play-offs

Jeudi 26 mai (19 heures) : barragiste L2 - 18e L1

Dimanche 29 mai (19 heures) : 18e L1 - barragiste L2