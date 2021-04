Lille: bonne nouvelle pour Galtier, Yazici et David de retour à l'entraînement

Dans la dernière ligne droite du championnat, Lille a enregistré les retours de Jonathan David et Yusuf Yazici à l’entraînement ce mercredi matin. Le Turc est guéri du Covid-19 tandis que l’attaquant canadien est sur la bonne voie après sa blessure face au PSG.

Bonne nouvelle pour le LOSC, Jonathan David et Yusuf Yazici ont effectué leur retour à l’entraînement ce mercredi. Les deux atouts offensifs lillois ont participé à la séance dirigée par Christophe Galtier, un signal positif à deux jours de recevoir Montpellier et plus globalement à l'approche de la fin de la saison.

Blessé à la cheville face au PSG, Jonathan David pouvait craindre de ne pas pouvoir revenir avant plusieurs semaines mais le Canadien semble récupérer plus rapidement que prévu. Alors que les examens pratiqués faisaient état d’une rupture d’un ligament latéral de la cheville, l’ancien pensionnaire de La Gantoise est sur la bonne voie et a retrouvé l’entraînement collectif ce matin. Selon La Voix Du Nord, l'attaquant de 21 ans ne ressent plus de douleurs et avait effectué un bout de l'entraînement de mardi.

De son côté, Yusuf Yazici avait été testé positif au Covid-19 au retour de la trêve internationale et a dû observer une période d’isolement. Mais le Turc est aussi de retour et postule lui aussi à une place dans le groupe ce week-end.

De bon augure avant le choc face à l'OL

Le retour des deux joueurs devrait enlever une belle épine du pied de Christophe Galtier. Toujours premiers avec trois points d'avance sur le PSG, les Lillois défieront l'Olympique Lyonnais le 25 avril prochain en marge de la 34e journée de Ligue 1. Un choc qui s'annonce déjà comme décisif concernant l'issue du championnat.

À onze jours de la rencontre, Jonathan David et Yusuf Yazici vont retrouver des sensations avant de retrouver l'OL au Groupama Stadium. S'ils pourraient être un peu court pour démarrer face à Montpellier vendredi soir, les deux Lillois sont de retour et vont pouvoir aider les leurs dans le sprint final.