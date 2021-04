Metz-Lille: pour Galtier, le Losc n’est "pas programmé" pour la course au titre

Satisfait par la victoire du Losc à Metz (0-2) en ouverture de la 32eme journée de Ligue 1, l’entraîneur de Lille Christophe Galtier est toujours aussi prudent sur la conquête du titre alors que son équipe, solide leader du championnat, compte provisoirement six points d’avance sur le PSG.

Mais jusqu’à quand Christophe Galtier va-t-il cacher son ambition de gagner le titre de champion ? Vendredi, le Losc a réalisé une nouvelle superbe opération en allant s’imposer sur la pelouse du FC Metz (0-2) vendredi soir en ouverture de la 32eme journée de Ligue 1. Avec six points d’avance sur le PSG qui se rendra à Strasbourg samedi (17h), Lille est dans une posture idéale dans le sprint final. "On n’est pas programmé pour ça, tempère pourtant le coach lillois. Il ne va pas falloir s’épuiser et se fatiguer pour gérer l’environnement. Il va y avoir beaucoup de papiers, d’exposition… Il va falloir être assez intelligent pour ne pas laisser trop d’énergie sur ce qui va se dire, s’écrire. Il faudra s’appuyer sur l’environnement et non pas contre. Je demande à mes joueurs d’être très investis et très concentrés sur leurs tâches, sur le fait de garder cette unité de groupe."

"Ce qu'on a fait en première période était insuffisant"

Sur le contenu du match en Lorraine, Galtier n'a pas manqué de souligner la splendide performance de son gardien Mike Maignan qui a notamment stoppé un penalty en première période : "Mike a été décisif et on a eu de la réussite. On a eu un début de match très poussif, avec beaucoup de jeu direct de l'adversaire. On a eu du mal à ressortir le ballon. L'envie de bien faire a fait qu'on s'est précipité et qu'on a eu du déchet. Mike nous maintient dans le match en arrêtant le penalty. Ce qu'on a fait en première période était insuffisant. En deuxième période ça a été mieux, on a été très opportuniste. Ce qui nous a fait défaut quelques fois, aujourd'hui ça nous a souri: on a été réaliste dans les deux surfaces."

"Etre la meilleure défense c'est important"

Et Galtier de se projeter : "Il faut qu'on garde cet état d'esprit, faire les efforts les uns pour les autres, mais il faudra sûrement être meilleur pour gagner les prochains matches. On ne devra pas être moyen pendant 25-30 minutes car ça pourrait nous jouer des tours. Etre la meilleure défense c'est important, mais il faudra améliorer notre jeu, gommer la précipitation, être plus juste dans nos transitions." Prochain rendez-vous pour le Losc, dans une semaine, face à Montpellier.