Lille-Bordeaux: petit miracle pour les Girondins, qui accrochent leur premier clean sheet de la saison

Réduits à dix dès la demi-heure de jeu, les joueurs de Bordeaux ont tenu bon pour aller chercher un match nul et vierge sur la pelouse de Lille (0-0), ce samedi en Ligue 1. Les Girondins reprennent un peu d'espoir dans la lutte pour le maintien.

Petit exploit pour les Girondins. Pire défense du championnat (70 buts encaissés), Bordeaux a réussi à accrocher son premier clean sheet de la saison sur la pelouse de Lille, lors de la 31e journée de Ligue 1 (0-0). La lanterne rouge est allée chercher un point crucial dans la course au maintien, qui leur permet de revenir à hauteur de Metz avant le match des Grenats face à Monaco dimanche.

>> Revivez Lille-Bordeaux

Poussin décisif

Dominés dès le coup d'envoi, les hommes de David Guion sont sauvés d'entrée par Gaëtan Poussin, préféré à Benoît Costil dans les buts. Dans une rencontre assez pauvre sur le plan du jeu et des occasions, la seule action notable de la première période aura été le carton rouge d'Enock Kwateng, exclu pour un deuxième carton jaune peu après la demi-heure de jeu.

Face à des Lillois poussifs mais maladroits (18 tirs, 5 cadrés), Bordeaux a tremblé jusqu'au bout, mais a été sauvé par un poteau de Jonathan Bamba et trois buts refusés d'Onana et Djalo, dont un dans le temps additionnel. Ce petit point permet de mettre fin à la série de trois revers consécutifs pour les Bordelais, qui accueilleront Metz dimanche prochain dans une rencontre qui sent la poudre. De son côté, Lille réalise une mauvaise opération dans la course à l'Europe et reste sixième.