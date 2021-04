Lille: Galtier félicite le PSG pour sa qualification contre le Bayern

L'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, a été très élogieux envers les Parisiens deux jours après leur qualification en demi-finales de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich, une bonne nouvelle pour le football français selon lui.

Christophe Galtier et le LOSC n'ont pas manqué la qualification arrachée par le PSG en demi-finales de la Ligue des champions, mardi face au Bayern (3-2, 0-1). L'entraîneur nordiste a profité de sa conférence de presse jeudi pour féliciter les Parisiens, dauphins de Lille en Ligue 1.

"C'est une grande performance d'éliminer le Bayern, une très grande performance. Je suis très heureux pour eux, pour leur entraîneur, pour tout ce qu'ils mettent en place depuis des années pour essayer de décrocher ce magnifique trophée", a salué Galtier.

Un calendrier surchargé pour Paris

Mais la qualification dans le dernier carré va surcharger un peu plus le calendrier des hommes de Mauricio Pochettino. De quoi donner un avantage au LOSC dans la course au titre ? Pas si sûr selon Galtier. "Ils vont avoir un calendrier qui va être beaucoup plus chargé, avec des objectifs très élevés mais Paris est habitué à cela."

Loin derrière le PSG, Lille aura même le calendrier le plus léger des quatre prétendants au titre, profitant de la présence de Lyon et Monaco en quarts de finale de la Coupe de France. "Ils ont une confrontation prévue en Coupe mais nous avons beaucoup plus joué qu'eux (cette saison)", a nuancé Christophe Galtier.

Avec les six derniers matches de Ligue 1, les Dogues auront en effet disputé 49 matches cette saison. Cinq de plus que Lyon ou Monaco si l'un des deux clubs dispute la finale de la Coupe de France. Le PSG pourrait lui disputer jusqu'à 58 matches s'il va au bout de la Ligue des champions et de la Coupe.