Lille-Rennes: la stat sur laquelle Fonte bat Ronaldo dans les cinq grands championnats européens

José Fonte a ouvert le score lors du match entre Lille et Rennes, ce dimanche en Ligue 1 (1-1). De quoi faire du défenseur portugais le buteur le plus âgé des grands championnats européens cette saison. Devant son compatriote Cristiano Ronaldo.

Le doyen de la bande. José Fonte s’est distingué lors du match entre Lille et Rennes (1-1), ce dimanche en Ligue 1. Le capitaine du LOSC a rapidement ouvert le score dans cette affiche de la 14e journée. Le défenseur portugais a profité d’une combinaison sur corner et d'une erreur de Steve Mandanda pour pousser le ballon au fond des filets (16e). De quoi devenir le buteur le plus âgé des cinq grands championnats cette saison. A 38 ans et 319 jours. Et de montrer les muscles pour exprimer sa joie.

Selon Opta, José Fonte fait mieux que son compatriote Cristiano Ronalod, qui a marqué avec Manchester United à 37 ans et 246 jours. Riad Nouri, l’ailier de l’AC Ajaccio, complète ce podium de vétérans décisifs (37 ans et 151 jours).

Il fêtera ses 39 ans le mois prochain

Arrivé à l’été 2018 en provenance du DL Yifang (Chine), l’international aux 50 sélections (1 but) s’est imposé au fil des années comme un véritable taulier dans le Nord. Le champion de France 2021, sous contrat jusqu’à la fin de la saison, fêtera ses 39 ans le 22 décembre prochain. Quatre jours après la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.