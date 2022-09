Lille: sifflé à la Mosson, Cabella en remet une couche sur Montpellier et tacle les dirigeants du MHSC

Hué par le public de la Mosson dimanche lors de la rencontre entre Montpellier et Lille (1-3, 6e journée de Ligue 1), Rémy Cabella, qui s’était déjà exprimé à l’issue de la rencontre, en a remis une couche sur Twitter ce lundi matin. Le joueur des Dogues dénonce notamment l’attitude des dirigeants héraultais lors du mercato estival.

Il a visiblement du mal à digérer cet épisode. Après avoir déjà pris la parole sur Twitter ce dimanche après la rencontre entre Montpellier et Lille (1-3, 6e journée de Ligue 1), lors de laquelle il a été sifflé par le public de la Mosson, Rémy Cabella s’est de nouveau exprimé sur les réseaux sociaux ce lundi matin.

Le milieu offensif de 32 ans, formé au MHSC et champion de France en 2012 avec le club héraultais, a notamment glissé un tacle à ses anciens dirigeants, lui qui était venu faire une pige de quelques semaines à Montpellier en fin de saison dernière après son départ de Krasnodar.

"Demandez à votre club comment ils ont géré mon cas cet été..."

"Je n’ai pas pris la parole depuis la saison dernière, j’ai laissé les gens parler. Vous me parlez de valeurs à moi ? Demandez à votre club comment ils ont géré mon cas cet été avec leurs discours et promesses pour au final me laisser tout l’été sans me dire réellement les choses", a lâché le Lillois.

"Donc oui je suis humain, j’ai un coeur, j’ai été déçu de Montpellier, a poursuivi Cabella. Vous pouvez m’insulter ou me haïr je vous en veux pas, moi j’ai la haine contre personne. Donc désolé à tous les supporters qui m’ont aimé et qui m’ont soutenu, ce n’était pas contre vous vraiment."

"Ma carrière, je la dois à Dieu, à moi-même et mes pieds"

Tout en expliquant "se donner à 1 000%" pour le LOSC, Cabella a également un petit mot pour Laurent Nicollin, le président de Montpellier. "Et je serais toujours reconnaissant envers Laurent pour ce qu’il a fait pour moi à 14 ans et durant mon 1er croisé (alors à Montpellier, il avait manqué plus de six mois lors de la saison 2009-2010, ndlr). Par contre, ma carrière je la dois à Dieu, à moi-même et mes pieds."

Dimanche, à la Mosson, il a délivré deux passes décisives pour Jonathan David et Angel Gomes. À chaque fois, il a célébré sous le regard hostile des supporters héraultais, qui l’ont copieusement hué.

"On me dit que j’ai la mémoire courte… N’oubliez pas que vous m’avez sifflé quand je suis venu avec l’OM et aujourd’hui, dès le début du match, vous avez commencé à me siffler aussi… Mon équipe marque, je célèbre", avait-il réagi dimanche soir.