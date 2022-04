Lille-Lens: ambiance de folie à Bollaert avant un derby bouillant, avec un clin d'oeil à Ben Arfa

Les supporters du RC Lens ont embrasé les tribunes du stade Bollaert, ce mercredi, alors qu'un entraînement des Sang et Or se déroulait sous leurs yeux, à trois jours du derby du Nord face à Lille (samedi à 21h).

Le derby Lille-Lens aura d’autant plus de saveur samedi que les deux équipes rivales sont séparées d’une seule place au classement, les Dogues devançant les Sang et Or d’un tout petit point. L’enjeu est donc de taille pour les deux clubs, dans la course à l’Europe, et les supporters l’ont bien senti. C’est pourquoi les Lensois se sont déplacés massivement ce mercredi à Bollaert, afin d’y soutenir les joueurs.

Le stade Bollaert en fusion

L’entraînement des hommes de Franck Haise s’est déroulé dans une ambiance folle, les supporters ayant enflammé la tribune occupée à grand renfort de chants et de fumigènes pour pousser les joueurs à se surpasser dans le derby, dont on rappelle qu’il se déroulera à l’extérieur pour le RC Lens, au stade Pierre Mauroy. Un soutien apprécié par l’entraîneur comblé qu’est Franck Haise.

La référence à Ben Arfa

"Cela fait toujours du bien de voir autant de ferveur, a souri le coach au micro de RMC Sport, alors qu’il signait des autographes aux plus jeunes de ses supporters. On l'a connu dimanche avec une ambiance de feu. Mais c’est toujours bon. C’est une belle récompense. On donne beaucoup et on reçoit beaucoup." Une banderole "Finissez la saison en beauté et éclatez ces tordus!" a été aperçue.

Le message est une référence aux propos tenus par Hatem Ben Arfa sur Instagram, alors qu’il réagissait à ce que venait de dire son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, après leur altercation dans le vestiaire. L’ancien international a traité son entraîneur mais également son président, Olivier Létang, de tordus.